Reinaldo projeta reencontro com o Grêmio pelo Mirassol: ‘Especial’

O confronto entre Mirassol e Grêmio, nesta quarta-feira (16), às 19h, no Maião, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro. O lateral esquerdo Reinaldo enfrentará o Tricolor Gaúcho pela primeira vez após sua passagem de duas temporadas pelo clube.

— Será especial esse reencontro. Passei dois anos maravilhosos no Grêmio, com muitos momentos bons, dois títulos gaúchos e grandes jogos. Acredito que pude contribuir bastante no período em que vesti aquela camisa — comentou Reinaldo via assessoria de imprensa.

Ao todo, Reinaldo atuou pelo Grêmio em 95 partidas, com nove gols marcados e dez assistências. Apesar dos bons números, o experiente lateral esquerdo era bastante contestado pelas dificuldades defensivas.

Reinaldo disputou 95 partidas em sua passagem de duas temporadas pelo Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mirassol, de Reinaldo, busca vitória inédita na Série A

Após não renovar contrato com o Grêmio para 2025, Reinaldo foi contratado para ser uma das referências do elenco do Mirassol, que debuta na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão Caipira, inclusive, busca a primeira vitória na competição diante do Tricolor Gaúcho, depois de dois empates e uma derrota.

— O Grêmio sempre será um adversário difícil, independentemente do local da partida. Mas aqui também estamos nos preparando muito bem para todos os jogos. Já fizemos boas atuações neste Brasileirão, mas a vitória ainda não veio. Está claro que nossa equipe está evoluindo, e vamos em busca dos três pontos — projetou Reinaldo.

Até aqui, o lateral esquerdo de 35 anos soma um gol e duas assistências em 14 jogos pelo Mirassol, sendo 12 como titular. Porém, ele iniciou no banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Bahia, no último domingo (13), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).