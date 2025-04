O Grêmio anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências doméstica, a contratação por empréstimo de Marlon, do Cruzeiro. O lateral esquerdo de 27 anos acertou com o Tricolor Gaúcho até o final desta temporada, com opção de compra.

Na nota oficial em que comunica o acerto com Marlon, o Grêmio destaca as raízes gaúchas do jogador. Apesar de ter nascido em Cascavel/PR, o lateral esquerdo mudou-se cedo para Caxias do Sul, onde iniciou sua trajetória nas categorias de base do Juventude.

Marlon se profissionalizou no Criciúma, onde foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Depois, passou por Fluminense, Boa Vista, de Portugal, Trabzonspor e Ankaragücü, da Turquia, antes de chegar ao Cruzeiro.

Marlon disputou 100 jogos pelo Cruzeiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Pela Raposa, Marlon disputou exatos 100 jogos, com quatro gols e sete assistências, desde 2023, ano em que foi considerado um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Porém, o desempenho decaiu, e o levou ao banco de reservas do Cruzeiro.

Marlon chega ao Grêmio para brigar por titularidade com Lucas Esteves

Foi justamente o momento de baixa de Marlon que possibilitou ao Grêmio a aquisição por empréstimo. O lateral esquerdo era um desejo antigo da direção tricolor, que já havia realizado uma proposta pelo lateral esquerdo no início de 2025.

Marlon chega ao Grêmio para brigar pela titularidade com Lucas Esteves. Além dos dois, para a lateral esquerda, o elenco gremista conta com Luan Cândido, que sofre com problemas físicos. O zagueiro Viery atuou várias vezes improvisado na posição neste início de temporada.