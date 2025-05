O Grêmio está escalado para enfrentar o CSA, nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Mano Menezes promove quatro mudanças em relação ao empate em 1 a 1 com o Vitória, no último domingo (27), no Barradão, em Salvador-BA, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

João Pedro, Kannemann, Cuéllar e Monsalve são as novidades. Com isso, Igor Serrote, Wagner Leonardo, Villasanti e Cristaldo deixam o time.

O principal motivo das trocas é físico. Wagner Leonardo, por exemplo, retornou diante do Vitória após se recuperar antes do previsto de lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito. Por sua vez, Villasanti vinha de grande sequência de jogos, e sequer figura no banco de reservas.

A escalação do Grêmio para enfrentar o CSA tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Marlon; Dodi e Cuéllar; Edenílson, Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite.

Escalação do CSA

O CSA também está escalado por Hugo Guimarães. Os donos da casa irão a campo com Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Brayann; Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. O técnico é Higo Magalhães.

✅ FICHA TÉCNICA

CSA X GRÊMIO

COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA DA 3ª FASE

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de abril, às 21h30min (de Brasília)

📍 Local: Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Brayann; Tiago Marques e Guilherme Cachoeira. Técnico: Higo Magalhães.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Marlon; Dodi e Cuéllar; Edenílson, Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes