Escalações Ceará x Grêmio: Quinteros insiste em Pavón

O Grêmio está escalado para enfrentar o Ceará, neste sábado (5), às 18h30min, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a ausência de Cristian Olivera, preservado, Pavón recebe, do técnico Gustavo Quinteros, mais uma chance como titular, mesmo com as críticas da torcida.

No mais, o Tricolor Gaúcho conta com os retornos de Igor Serrote, Camilo e Edenílson ao time titular. Por conta do desgaste, o trio iniciou no banco de reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, na última quarta-feira (2), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, na estreia gremista na Copa Sul-Americana.

Com o reingresso de Edenílson no lugar de Cristaldo, o Grêmio volta a não contar com um meia com característica de armação entre os 11 titulares. A escalação de Quinteros tem Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Pavón, Edenílson e Amuzu; Arezo.

Além de Cristian Olivera, Braithwaite também não viajou para o nordeste. Após voltar de lesão muscular e marcar o gol da vitória sobre o Sportivo Luqueño, o atacante dinamarquês sofreu entorse no tornozelo na reta final da partida em Assunção.

Escalação do Ceará

O Ceará também está escalado pelo técnico Léo Condé. O Vozão irá a campo com Bruno Ferreira; Marllon, William Machado, Fabiano e Matheus Bahia; Dieguinho e Fernando Sobral; Galeano, Lucas Mugni e Fernandinho; Pedro Raul.