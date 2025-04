Ceará e Grêmio se enfrentam neste sábado (5), na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Como mandante, o Ceará leva vantagem no retrospecto do confronto.

São 11 jogos com o Vovô atuando em casa, sendo cinco vitórias dos cearenses, quatro empates e dois triunfos dos gremistas. O último duelo aconteceu em solo cearense ocorreu em 2021, quando o Ceará venceu por 3 a 2, no Castelão, pela primeira rodada do Brasileiro. Em 2022, quando o Alvinegro foi rebaixado, o Grêmio estava na Série B, o que impossibilitou novo encontro.

Analisando o retrospecto total, independentemente do mando, o Tricolor Gaúcho leva vantagem. Em 20 partidas, os sulistas venceram nove, enquanto que o Ceará ganhou seis. Há ainda cinco igualdades.

Partida entre Grêmio e Ceará, no Brasileirão de 2021 (Foto: Fausto Filho/Ceará SC)

O Alvinegro vem de empate em 2 a 2 com o RB Bragantino, fora de casa. O time de Léo Condé chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu o empate nos acréscimos do segundo tempo. Agora, diante de sua torcida, o Vovô tenta um resultado positivo.

O Grêmio, em sua estreia, venceu o Atlético-MG por 2 a 1. Apesar de ter menos posse de bola e finalizações no embate, a equipe de Gustavo Quinteros contou com boa atuação do goleiro Tiago Volpi, contratado para a atual temporada.

Duelo histórico

A história do confronto tem, em seus registros, a final da Copa do Brasil de 1994. Pelo jogo de ida, no Castelão, empate em 0 a 0. Na volta, ao triunfar por 1 a 0 no Estádio Olímpico, o Grêmio conquistou o seu segundo título. Este vice-campeonato é, até hoje, a melhor campanha de um cearense na competição.

Agenda de Ceará e Grêmio

Após a partida deste sábado, o Ceará visita o Juventude (no dia 12) e recebe o Vasco (dia 15), seguindo a sua caminhada neste retorno à elite do Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, recebe Club Atlético Grau-PER (dia 8, pela Copa Sul-Americana) e Flamengo (dia 13).