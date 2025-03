Nesta quarta-feira (12), o Athletic Club recebe o Grêmio em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, no interior de Minas Gerais. A bola está prevista para rolar a partir das 19h30 (de Brasília) e a partida terá transmissão ao vivo exclusiva da Prime Video (Streaming). ➡️Assista à Copa do Brasil com Prime Video

Vivendo em ótima fase, o Athletic Club irá para o duelo contra o Grêmio embalado. O time está há quatro jogos sem perder, acumulando um empate e três vitórias seguidas. A equipe continua viva no campeonato estadual e luta por uma vaga na decisão da Taça Inconfidência.

Villasanti e Braithwhite reclamam com a arbitragem em Grêmio x Internacional. (foto: Liamara Polli/AGIF)

O Grêmio vem como o peso do favoritismo no confronto. A equipe não vive bom momento na temporada e decepcionou nas últimas partidas. Os dois últimos jogos que disputou, a Tricolor Gaúcho perdeu para o Juventude e quase ficou de fora da decisão do Campeonato Gaúcho. Além disso, na final, o clube decepcionou e perdeu a primeira partida do confronto para o Internacional.

Confira as informações do jogo entre Athletic Club e Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC CLUB X GRÊMIO

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, em Minas Gerais

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

ATHLETIC CLUB: Diego Vítor; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Amorim e David Braga; Welinton Torrão, Alason Carioca e Lincoln

GRÊMIO: Villa; Biteco, Rafael, Felipe e Patryck; Foguinho, Pedro, Luan e Kenzo; Zé Andrade e Carlos