Conheça o Athletic, adversário do Grêmio na Copa do Brasil

Adversário do Grêmio na Copa do Brasil, o Athletic é um clube centenário, disputará a Série B do Brasileirão pela primeira vez em 2025 e ficou inativo por 48 anos antes da atual ascensão no cenário nacional. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h30, no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei-MG, pela segunda fase do torneio mata-mata.

Fundado em 27 de junho de 1909, o Athletic tem 115 anos de existência, mas passou a chamar a atenção de forma mais recente. Entre 2018 e 2025, a equipe teve um salto significativo da última divisão do Campeonato Mineiro para a Segundona do Brasileiro.

Torcida do Athletic no estádio. Foto: Divulgação/Athletic SAF

O retorno e os acessos do Athletic

Em maio de 2018, o Athletic surpreendeu e retomou as atividades para participar da Segunda Divisão do Mineiro, a última na hierarquia esportiva. O último estadual do clube tinha sido em 1969.

A direção apostou em parcerias com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG, além de atletas do sub-20 para subir degraus no estado. Logo de cara, o Athletic conquistou o acesso.

Dois anos depois, em 2020, foi campeão do Módulo II e garantiu vaga na elite mineira ao lado do Pouso Alegre. Após um primeiro ano sem brilho, o clube levantou a taça como melhor time do interior em 2022 e 2023.

E foi em 2023 que também mostrou as credenciais nacionalmente: acesso na Série D ao ser vice diante do Bahia de Feira. No ano seguinte, estreante na Série C, novamente surpreendeu e conseguiu subir para a Série B com um novo vice, dessa vez contra o Volta Redonda.

Ainda no cenário nacional, em 2025 o Athletico disputa a Copa do Brasil pela terceira vez. Neste ano, eliminou o Barcelona de Ilhéus-BA e joga a segunda fase pelo segundo ano seguido. Em 2024, bateu o Volta Redonda e caiu para o CRB. Já em 2023, foi eliminado de cara para o Brasiliense.

Jogadores renomados

Loco Abreu antes de jogo Cruzeiro x Athletic. Foto: Divulgação/Mineirão

Uma das estratégias do Athletic para ter atenção, além dos resultados esportivos, foi de trazer atletas conhecidos. O atacante uruguaio Loco Abreu vestiu a camisa alvinegra em 2021, enquanto Ricardo Oliveira foi o nome da temporada seguinte.

O lateral-direito Patric, ex-Atlético-MG, e os atacantes Sassá, ex-Botafogo, e Jonathas, ex-Corinthians, também tiveram passagens recentes no clube mineiro. No atual elenco, os jogadores mais renomados são o lateral-direito Wesley Gasolina, o volante Wallisson, e o atacante Lincoln, trio que passou por Cruzeiro e Flamengo.

Técnico é ex-atacante de grandes clubes

Roger Silva é o treinador do time alvinegro. Foto: Divulgação/Athletic Club SAF

Além de jogadores renomados, o Athletic também apostou em ex-atletas para o staff. O atual técnico é Roger Silva, ex-atacante com passagens por Botafogo, Corinthians, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

Atualmente com 40 anos, Roger está em sua terceira passagem pelo clube. Ele conquistou os títulos do Interior em 2022 e 2023, da Recopa em 2023 e do Troféu Inconfidência em 2024, além do acesso da Série C para a Série B, no ano passado.

Agente de Vini Jr. tenta comprar a SAF

Apesar dos bons resultados esportivos, o Athletic está com crise interna por conta da SAF, transformada em 2021, sendo a segunda do país. O clube era gerido pelos empresários Vinícius Diniz e Victor Felipe Oliveira e depois foi vendido ao Grupo FutBraz, no final de 2022.

No começo de 2024, a SAF passou a ter F&P Gestão Esportiva (68,5%), de Fábio Mineiro e Pierre Fernandes, com o restante da divisão entre Tiberis Holding (21,5%), Construtora Felipão (5%) e Athletic Club (5%).

Já em fevereiro deste ano, o empresário Thássilo Soares, responsável por cuidar da carreira do atacante Vini Jr., do Real Madrid e da seleção brasileira, comprou 53,5% da SAF do Esquadrão. Essa negociação, contudo, foi contestada pela empresa italiana Tiberis Holding, sócia minoritária do Athletic, que conseguiu uma liminar na Justiça no mês passado para suspender a venda com a alegação de "irregularidade".

Dessa forma, o controlador da SAF segue com Fábio Mineiro, da F&P Gestão Esportiva, até o caso se resolver judicialmente.