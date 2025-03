Escalação de Juventude x Grêmio: Tricolor Gaúcho mantém time da ida

O Grêmio vai a campo enfrentar o Juventude a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, às 16h30min (de Brasília) deste sábado (28), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com o mesmo time que atuou no confronte de ida, no sábado passado (22). Isso acontece porque o técnico Gustavo Quinteros não contará com o Francis Amuzu, cotado para entrar no jogo de hoje.

Ao sentir um desconforto o belga, que entrou bem nas duas partidas que jogou pelo Tricolor Gaúcho – as vitórias por 2 a 0 sobre o São Raimundo, pela Copa do Brasil, e de 2 a 1, sobre o Alviverde –, nem viajou para a Serra. Outra ausência é o zagueiro reserva Rodrigo Ely teve lesão de grau 1A no bíceps femoral da coxa esquerda diagnosticada.

Assim, seguem no time os meias Cristaldo e Monsalve e Quintero manda a campo a equipe com: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Cristaldo e Monsalve; Kike Olivera, Braithwaite.

Alviverde vem com duas mudanças

Por outro lado, o técnico do Juventude promove duas mudanças na equipe da Serra. Na defesa, o lateral-esquerdo Marcos Paulo, que vem oscilando nas últimas apresentações, dá lugar a Alan Ruschel. Na frente, o extrema Ênio, que também vem alternando bons e maus momentos, dá lugar a Taliari.

A equipe alviverde joga com Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Taliari, e Erick Farias.

Como venceu por 2 a 1 o primeiro enfrentamento, o Grêmio garante a classificação com um empate. Vitória do Ju por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis. Para ir à final, o time da Serra precisa vencer por diferença de dois gols.