Mercado da Bola: veja os negócios de Grêmio e Internacional

A janela de transferências teve ritmos diferentes na Arena e no Beira-Rio. Enquanto o Grêmio contratou quase um time inteiro – dos nove, seis já são titulares –, o Internacional fez negócios pontuais para reforçar o grupo. Veja abaixo as chegadas e partidas formalizadas até às 19h desta sexta-feira (28), com os nomes confirmados no BID. Veja como foi o mercado da bola da dupla Gre-Nal.

Quem chegou ao Tricolor Gaúcho

Com exceção dos volantes Cuéllar e Camilo, do lateral-direito João Lucas e do goleiro Tiago Volpi, anunciados entre o começo da temporada e meados de fevereiro, os outros cinco contratados chegar a partir dia 13 de fevereiro. São eles: o zagueiro Wagner Leonardo, os laterais-esquerdo Lucas Esteves e Luan Cândido, e os atacantes Francis Amuzu e Cristian Kike Oliveira.

Praticamente todos já entraram em campo. No time que vai a campo no sábado (22), pela semifinal do Campeonato Gaúcho, Tiago Volpi, Wagner Leonardo, Lucas Esteve, Cuéllar, Amuzu e Kike Oliveira são titulares.

Quem deixou a Arena

Além das aposentadorias de Pedro Geromel e Fabio, e da não renovação de contrato de Rafael Cabral e Felipe Scheibig (goleiros); Rodrigo Caio (zagueiro); Reinaldo (lateral); e Soteldo e Diego Costa (atacantes), saíram por empréstimo ou venda para outros clubes: Pepê (Vitória), Kaick (FC Dallas), Nathan Fernandes (Botafogo), Mila (Tombense), Gabriel Silva (Hercílio Luz), Marchesín (Boca Juniors), Caíque (Criciúma), Brenno (Fortaleza) e Du Queiroz (Zenit-RUS).

Quem o Internacional contratou

Carbonero também balançou as redes na sua estreia. (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

Nesta sexta (28), o Internacional anunciou as contratações do zagueiro Junhinho, vindo do Midtjylland FC, da Dinamarca, do meio-campista Diego Rosa, do Lommel-BEL. Antes, haviam desembarcado no Beira-Rio o lateral-esquerdo Ramon, o zagueiro Kaique Rocha, o volante Ronaldo e os atacantes Carbonero e Vitinho.

A contratação do volante argentino Elián Irala não entrou no BID, mas como ele não irá disputar o Campeonato Gaúcho, ainda há prazo para a regularização do contrato junto à CBF. O acordo entre Internacional e San Lorenzo precisa ser fechado até as 23h59min desta sexta.

Quem saiu ou está saindo

Com a novela Thiago Maia ainda sem fim – Santos não apresentou as garantias financeiras pedidas pelo Flamengo, o time do técnico Roger Machado perdeu um atleta que vinha sendo titular desde as lesões de Alan Patrick e Wesley. O atacante Wanderson se apresentou na sexta ao Cruzeiro.

Antes dele, partiram os goleiros Keiller, Emerson Júnior e Fabrício; o zagueiro Lucas Ryan; o lateral-esquerdo Renê; os volantes Rômulo, Baralhas e Gabriel; os meias Lucas Ramos, Hyoran, Gabriel Carvalho e Estêvão; e os atacantes Lucas Alario, David e Gabriel Barros.