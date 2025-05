Entenda por que Jemerson segue como titular no Grêmio

Apesar das falhas nos jogos contra Sportivo Luqueño e Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, e CSA, pela Copa do Brasil, Jemerson segue como titular do Grêmio. E existe um motivo, em especial, para isso: o Tricolor Gaúcho não tem outro zagueiro destro à disposição do técnico Mano Menezes.

Os outros zagueiros aptos no elenco do Grêmio são Wagner Leonardo, Kannemann e Viery, todos canhotos. Destros, Gustavo Martins e Rodrigo Ely estão entregues ao departamento médico.

Em sua entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (4), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Mano explicou por que é contra a ideia de utilizar dois canhotos juntos em uma dupla de zaga.

— Canhoto, por si só, tem uma lateralidade maior, que às vezes dificulta. Por isso dois destros jogam, e dois canhotos às vezes não jogam. Não só por uma questão de preferência. [...] Provavelmente ao ver um jogador canhoto pela direita o adversário vai induzir a saída de bola sempre pelo lado contrário e nós vamos ter dificuldade. Não digo que nunca vai acontecer, mas ainda prefiro manter o mais normal — justificou Mano.

Jemerson teve boa atuação na vitória sobre o Santos

Por conta disso, Jemerson jogou os 90 minutos dos últimos seis jogos do Grêmio, em 22 dias. Após cometer falta que originou o gol da vitória do CSA, na última quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o zagueiro teve atuação segura na vitória por 1 a 0 sobre o Santos. Inclusive, recebeu a nota mais alta da partida no Sofascore.

— O futebol é isso mesmo. Você joga um jogo bem, achei que Jemerson já fez um jogo bom lá na Bahia contra o Vitória. E acho que o caminho é esse, à medida que simplifica e que posiciona bem. Zagueiro precisa muito de posicionamento. [...] Quando a equipe está bem posicionada, como esteve hoje na maioria dos casos, ele ganhou os duelos, jogou bem — opinou Mano.