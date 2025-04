Jemerson se defende após erro em vitória do Grêmio: ‘gol irregular’

Apesar da vitória por 2 a 1, Jemerson não passou incólume da estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, contra o Sportivo Luqueño, na noite de quarta-feira (2), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Pelo contrário: o zagueiro falhou gravemente no gol da equipe da casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Aos 28 minutos do primeiro tempo, Jemerson recebeu a bola no lado direito do campo de defesa do Grêmio. Apertado pela marcação, ele chutou direto pela linha lateral. O Sportivo Luqueño repôs rápido e, nas costas do zagueiro, Federico Santander recebeu livre e chutou no alto para, àquela altura, empatar a partida em 1 a 1.

— Primeiro acho que foi irregular. O gandula tem que dar a bola no chão. Jogou diretamente para o atacante. Foi um lance rápido, não deu para recuperar, e o cara foi feliz ali no gol — se defendeu Jemerson após o jogo, em entrevista na zona mista, do Defensores del Chaco.

continua após a publicidade

'Estou bem', afirma Jemerson

O zagueiro do Grêmio tem sido muito contestado por suas atuações nesta temporada. Além dessa falha contra o Sportivo Luqueño, Jemerson também foi expulso após cometer erro diante do Juventude, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Alfredo Jaconi. Apesar disso, o defensor não admite que esteja mal.

— [Estou] Bem. Não 100%, não todos jogos, mas bem. Você não consegue acertar todas bolas, defender todas — justificou.

Jemerson foi expulso na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Com a pressão cada vez maior sobre Jemerson, o Grêmio segue na busca por um zagueiro para formar dupla com Wagner Leonardo. Porém, conforme a direção tricolor, essa peça só deve vir na janela de transferências da metade do ano. Romaña, do San Lorenzo, é o principal nome especulado.