Grêmio e Franco Cristaldo trabalham em uma renovação de contrato. Entretanto, a primeira rodada de negociações não saiu como planejado. O jogador e o seu staff buscam a valorização e a proposta do Tricolor não os agradou.

Ao menos é o que revelou o staff de Cristaldo ao jornalista Lucas Garske. O empresário confirma que a primeira proposta feita pelo clube foi recusada. Eles entendem que os valores não condizem com a importância do jogador para o Tricolor.

- A proposta que o Grêmio fez foi recusada. Não está a altura do rendimento de um jogador com os números de Cristaldo no clube. - disse o staff do jogador.

Cristaldo recebeu sondagens para deixar o Grêmio recentemente. O jogador despertou interesse de clubes de diversas ligas mundiais não revelados nos bastidores, mas trata-se de equipes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Rússia e do México.

Cristaldo chegou no Grêmio em 2022 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Gazeta Press)

No Grêmio desde 2022, Cristaldo tem 113 jogos com a camisa Tricolor, com 24 gols marcados e 17 assistências. O atleta participou das conquistas de dois Campeonatos Gaúchos nos últimos anos. Ele tem vínculo com o clube até dezembro de 2026.

Grêmio anunciou primeiro reforço

O Grêmio anunciou, nesta terça-feira (7), a sua primeira contratação para a temporada. Trata-se do lateral-direito João Lucas, que estava no Juventude. Aos 26 anos, o jogador assinará com o Tricolor até o final de 2027.

João Lucas já está em Porto Alegre e realizará exames médicos nos próximos dias. O atleta pertence ao Santos, mas estava emprestado ao Juventude na última temporada. Para contar com o lateral, o Grêmio desembolsou R$ 1,7 milhão, mais percentuais de Thaciano e Guilherme, que ainda pertenciam ao Tricolor.