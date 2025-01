Um dos objetivos do Grêmio em 2025 é conquistar o Campeonato Gaúcho. Isso porque, a conquista significaria atingir uma marca inédita e se tornar, pela primeira vez na história, octacampeão. Apesar de recém chegado ao Tricolor, o técnico Gustavo Quinteros entendeu o valor do estadual.

continua após a publicidade

➡️Novo técnico do Grêmio, Quinteros fala sobre desafio de substituir Renato Gaúcho

Apresentado oficialmente no final da tarde de segunda-feira (6), o novo técnico gremista foi perguntado sobre a possibilidade de conquistar o Campeonato Gaúcho. Gustavo Quinteros prontamente respondeu que este é o primeiro objetivo da temporada.

- O primeiro objetivo é formar uma equipe competitiva, que jogue futebol e que seja do agrado da torcida. Que possa mostrar em campo o que a torcida quer ver. E depois claro começar a temporada tratando de conseguir esse oitavo título, é muito importante para a instituição, para a história do Grêmio. Vamos tratar de começar desde o início da pré-temporada que o primeiro objetivo é esse. O Gaúcho é muito importante para todos. - revelou o novo técnico gremista.

O Grêmio, atualmente, é heptacampeão - conquista que não acontecia desde 1958. Para 2025, o objetivo é conquistar o octa pela primeira vez na sua história. Até hoje, apenas um clube conseguiu tal façanha no Rio Grande do Sul: o Internacional, seu maior rival.

continua após a publicidade

Grêmio conquistou o heptacampeonato do Gauchão em 2024 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Gauchão terá menos datas em 2025

Diferente dos outros anos, para 2025 o campeonato será dividido em três grupos com quatro equipes cada. Grêmio, Internacional e Juventude são cabeças de chave dos grupos A, B e C, respectivamente. Avançam para a próxima fase os líderes de cada chave e o segundo melhor colocado na classificação geral.

Os times que não se classificarem para as semifinais ainda terão outras fases para disputar. Os clubes que ficarem entre o quinto e oitavo lugares disputam uma vaga na Copa do Brasil através de um quadrangular. Da mesma forma, será definido o rebaixamento com as equipes restantes.

continua após a publicidade

As alterações na forma de disputa do campeonato impactam, também, nas datas da competição. Desta forma, o Gauchão será disputado em 12 datas do calendário - quatro a menos do que anteriormente. O início do estadual está marcado para o dia 22 de janeiro e o término no dia 15 de março.