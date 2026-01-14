Pavón sofre lesão e desfalca o Grêmio no início da temporada

O atacante Pavón desfalcará o Grêmio neste início de temporada. O jogador sofreu uma lesão no joelho em um treino no CT Luiz Carvalho nesta semana.

De acordo com o Tricolor, o argentino apresentou uma lesão ligamentar no joelho direito e iniciou sessões de fisioterapia. O tratamento é de duas a três semanas.

Assim, Pavón virou baixa no Imortal em cinco jogos até o final de janeiro: São José-RS (14/1, Gauchão), São Luiz (17/1, Gauchão), Guarany de Bagé (21/1, Gauchão), Inter (24/1, Gauchão) e Fluminense (28/1, Série A). Ele também deve ficar de fora contra o Juventude (1/2, Gauchão) e Botafogo (4/2, Série A) no início de fevereiro.

Nesta temporada, o atacante esteve em campo na estreia do Grêmio na temporada. Ele atuou por 34 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o Avenida, pelo estadual.

No setor, o técnico Luís Castro conta com Aravena, Gabriel Mec, Roger, André Henrique, Amuzu, Willian e Carlos Vinicius. Os recém-contratados Tetê e Enamorado ainda precisam ser regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Além de Pavón, o departamento médico gremista conta com o volante Villasanti, o meia Monsalve e o atacante Braithwaite. O trio está fora de todo Gauchão, que tem final prevista para o início de março.

Pavón no Grêmio

Contratado em 2024, vindo do Atlético-MG, Pavón custou 4 milhões de dólares (R$ 19,8 milhões, na cotação da época) por 85% dos direitos econômicos ao Grêmio. Ele tem oito gols e 17 assistências em 81 jogos, sendo 51 como titular.