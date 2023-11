O sonho do Grêmio é que a despedida de Suárez seja assim. Muito porque o Botafogo foi favorito por boa parte do Brasileirão, mas abriu espaço para uma disputa acirrada. Com duas taças da competição na prateleira, o último título do Grêmio foi em 1996. O "popstar" do futebol nacional pode cravar mais ainda seu nome na história da equipe.