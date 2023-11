Com o resultado, agora o time do sul entrou forte na briga pelo título do Brasileirão. Na tabela, se equiparou ao Botafogo e ao Palmeiras, com 59 pontos. Mas por ter um jogo e uma derrota a mais, está na vice-liderança. Com a possibilidade de erguer a taça após quase 30 anos, a filosofia parecida com a do treinador português pode embalar o Imortal.