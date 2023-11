CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ !AVASSALADOR! Diego Costa deu trabalho para a zaga do Grêmio. Abriu o placar e participou da jogada do segundo gol.

➡️ !AÍ NÃO! Time do Botafogo dá um pane geral, e o Grêmio empatou com Everton Galdino.

➡️ !TROPA DO JACARÉ! Júnior Santos marcou o gol de desempate e fez o Botafogo sair do primeiro tempo em vantagem.

➡️ Gol precoce. Marlon Freitas marcou o terceiro gol do Botafogo antes do primeiro minuto.

➡️ !PISTOLERO! Luis Suárez fez um hat-trick, que garantiu a vitória do Grêmio em São Januário.