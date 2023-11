Depois de anotar três gols contra o líder Botafogo, o atacante Luis Suárez estampou a capa de um dos principais jornais uruguaios nesta sexta-feira (10). A versão local do "El País" trouxe a imagem de uma comemoração do ex-Barcelona e destacou a vitória por 4 a 3 do Grêmio sobre o Alvinegro, em partida realizada na quinta-feira (9) no Estádio São Januário.