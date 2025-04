Escalação do Vitória contra o Grêmio tem Pepê como titular; confira

O Vitória está escalado para enfrentar o Grêmio às 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela sexta rodada do Brasileirão. A grande novidade da escalação é a presença de Pepê, ex-jogador do time gaúcho, no lugar do volante Baralhas. A outra mudança em relação ao último jogo é a volta de Zé Marcos ao lado de Halter na defesa.

Essa será a 12ª partida de Pepê pelo Rubro-Negro. Vale lembrar que o atleta voltou recentemente por conta de problemas no quadril.

Por outro lado, Thiago Carpini tem o retorno do atacante Carlinhos à lista de relacionados, que tratava uma lesão no músculo adutor da coxa. Já Willian Oliveira e renato Kayzer seguem em processo de recuperação e não estão disponíveis para o jogo.

Após empate com sabor de vitória contra o Fluminense no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe de Thiago Carpini tropeçou na última quarta-feira ao perder para o Cerro Largo na Sul-Americana, resultado que complicou o time na competição continental.

Escalação de Vitória e Grêmio

O Vitória de Thiago Carpini vai a campo com a seguinte escalação para enfrentar o Grêmio: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Pepê, Ronald e Matheuzinho; Gustavo Silva, Erick e Janderson.

Já o Grêmio de Mano Menezes começa o jogo com: Tiago Volpi; Igor, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X GRÊMIO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador

📺 Onde assistir: Premiere (streaming)