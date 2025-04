O Grêmio está escalado para enfrentar o Vitória, neste domingo (27), às 18h30min, no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos retornos de Wagner Leonardo e Marlon, outras duas novidades são os ingressos de Igor Serrote e Cristaldo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Wagner Leonardo sofreu lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447 no dia 19, sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi desfalque no empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, na última quinta-feira (24), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos de Copa Sul-Americana.

Marlon também foi titular no clássico, mas não atuou na partida em solo argentino. O lateral esquerdo já disputou esta etapa da competição pelo Cruzeiro, e por isso não pôde ser inscrito pelo Tricolor Gaúcho, além de ter sido contratado após o término do prazo.

continua após a publicidade

Igor Serrote entra na lateral direita no lugar de João Pedro. Trata-se, principalmente, de uma preservação, devido à sequência de jogos e ao histórico de lesões do segundo. Já Cristaldo ganha a vaga de Monsalve. Dessa forma, Edenílson deve jogar aberto pela direita, e Cristian Olivera pela esquerda, com o argentino centralizado. A escalação do Grêmio para enfrentar o Vitória tem Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Edenílson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

Escalação do Vitória

O Vitória também está escalado por Thiago Carpini. O Leão irá a campo com Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamenrson; Ronald, Pepê e Matheuzinho; Erick, Gustavo e Janderson.