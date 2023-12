Através de uma liminar na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD), o FC Cascavel solicitou o bloqueio de premiação do vice-campeonato do Grêmio, no Brasileirão. Segundo o Zero Hora, clube do Paraná alega que não recebeu 30% da venda do jogador Bitello ao Dínamo Moscou, da Rússia.