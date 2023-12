O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro de 2023 com o vice-campeonato, garantindo uma vaga direta para a Libertadores de 2024. Com isso, o Tricolor Gaúcho, que foi campeão da Série B de 2022, entrou na seleta lista de clubes que saíram da segundona e no ano do acesso conquistou uma vaga para a competição continental.