11 de dezembro de 1983 é uma data inesquecível para os gremistas. Naquele dia, o Grêmio chegou ao topo do mundo. 40 anos depois, a histórica conquista do Mundial de Clubes é passada adiante para as novas gerações de torcedores. Hoje técnico do Tricolor Gaúcho, Renato Portaluppi foi o herói do título mais importante dos 120 anos de história da equipe do Sul.