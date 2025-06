Campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio é preso no Equador

O ex-jogador do Grêmio Miller Bolaños foi preso, durante o último domingo (15), por porte de arma no Equador. A informação é do jornal local "Metro". O atleta defende atualmente o time equatoriano Guayaquil City.

Conforme revelado pela polícia do Equador, o atleta foi detido durante a madrugada, por volta das 2h. A origem da prisão partiu de uma denúncia, que apontou pessoas armadas na área de Guayas, província de Guayaquil, além de barulho de disparos.

Ao atender o chamado as autoridades identificaram quatro indivíduos com uma arma carregada dentro de um carro. Um dos abordados foi o jogador Bolaños. Na abordagem também foram identicados quatro munições e outras duas cápsulas usadas.

A prisão viralizou de forma rápida no Equador. De acordo com a imprensa local, uma investigação foi inciada pelas autoridades locais após o ocorrido. O jogador ainda se encontra detido e passará por uma audiência para determinar o próprio futuro 24h após o caso.

Bolaños atuou pelo Grêmio durante 2017 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Passagem de Bolaños pelo Grêmio

Rodeado de expectativas, o meia chegou ao Grêmio em 2016 após se destacar pela LDU e Emelec. Com o tricolor, no mesmo ano da chegada, Bolaños conquistou a Copa do Brasil. Na ocasião, ele chegou a marcar um gol na conquista do clube gaúcho sobre o Atlético-MG pelo placar agregado de 4 a 1.

Posteriormente, ele esteve no elenco da fase incial da campanha na Libertadores do ano seguinte, que terminaria com a conquista do time de Porto Alegre. Antes do título da América, Bolaños se transeferiu para o Tijuana, do México.

Após a passagem pelo futebol mexicano, o jogador defendeu o Shanghai Shenshua e Chongqing Lifan, ambos da China. Antes de chegar ao Guayaquil City em 2024, ele chegou a defender o Emelec em uma nova passagem, mas sem grande destaque.