Bruno Cortez celebra primeiro título com o Ceará no sub-15

O time sub-15 do Ceará sagrou-se campeão da Copa Brasileirinho, competição de base em Minas Gerais. Na decisão, que aconteceu na última quarta-feira (23), o Alvinegro derrotou o Atlético-MG por 1 a 0. Bruno Cortez, ex-jogador e atual treinador da categoria, celebrou a conquista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O carioca, que foi eleito o melhor técnico da competição, está no comando da equipe de base desde o fim de 2024. Este é o primeiro título de sua carreira como treinador.

— É difícil até de colocar em palavras. Vencer meu primeiro título como treinador já seria marcante, mas conquistar logo numa competição como a Copa Brasileirinho, com tanta visibilidade e peso, é especial demais. Esse título é fruto de muito trabalho, entrega, verdade e conexão com os meninos. É a prova de que quando se trabalha com propósito, o resultado aparece. Não foi sorte. Foi uma construção. Mais do que levantar a taça, eu celebro ter marcado a história dessa categoria e do Ceará - relatou ao site oficial do Alvinegro.

continua após a publicidade

— É uma honra imensa comandar esses meninos. Eles têm 14, 15 anos, mas mostraram personalidade de gente grande. Passaram mais de 20 dias fora de casa, enfrentaram pressão, desgaste físico e emocional, jogaram 16 vezes, chegaram em duas finais e entregaram tudo que tinham. Ver isso de perto, sentir a entrega, a conexão entre eles, a coragem de competir mesmo cansados é algo que me emociona - contou.

➡️ Mirassol faz jogo eficiente e derrota o Ceará pelo Brasileirão

Sub-15 do Ceará conquistou a Copa Brasileirinho (Foto: Igor de Castro/Ceará SC)

— Eu não comando só atletas, eu lidero sonhos, e isso para mim tem muito valor. Cada um deles escreveu o próprio nome na história. E eu só posso agradecer a Deus pelo privilégio de viver isso com eles - concluiu.

continua após a publicidade

O Vovô iniciou a sua campanha com duas vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos. Pelo mata-mata, superou Inter de Limeira, Wilson Goiano-GO, Betel-SP e, por fim, o Atlético-MG.

➡️ Pedro Raul finaliza 11 vezes em derrota do Ceará para o Mirassol; veja

Recentemente, o sub-15 também alcançou a decisão da Copa 2 de Julho, principal competição de tal categoria no futebol nacional. O vice-campeão Ceará foi superado apenas pela Seleção Brasileira, que triunfou por 2 a 0 na final.

Próximo jogo do Ceará

O próximo embate da equipe profissional do Ceará será diante do Cruzeiro, fora de casa, no domingo (27). A partida é válida pela Série A. O compromisso no Mineirão terá início às 16h (de Brasília).