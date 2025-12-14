menu hamburguer
Corinthians

Dorival atinge quinta final de Copa do Brasil e pode igualar marca de Felipão

Treinador faz história na competição e alcança quinta final na carreira

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
20:26
Atualizado há 8 minutos
Dorival Jr, técnico do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)
Dorival Jr, técnico do Corinthians (Foto: Peter Leone/Ofotografico/Gazeta Press)
O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, alcançou uma marca expressiva na carreira ao eliminar o Cruzeiro neste domingo (14), na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. Com o resultado, o treinador chegou à sua quinta final da competição, sendo a terceira consecutiva por clubes diferentes.

Ao longo de sua carreira, Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil em três oportunidades: com o Santos (2010), o Flamengo (2022) e o São Paulo (2023). O treinador também disputou a final em 2015, no comando do Peixe, mas foi derrotado pelo Palmeiras.

O treinador, inclusive, não é eliminado da competição desde 2016, quando comandava o Santos e acabou superado pelo Internacional. Na ocasião, a equipe santista venceu na Vila Belmiro por 2 a 1, mas foi derrotada fora de casa por 2 a 0, resultado que marcou a última eliminação de Dorival Júnior na Copa do Brasil.

Corinthians eliminou o Cruzeiro (Foto: Luis Moura / WPP/ Gazeta Press)
Corinthians eliminou o Cruzeiro (Foto: Luis Moura / WPP/ Gazeta Press)

Dorival pode igualar números de Felipão

Atualmente, com três títulos, Dorival é o segundo treinador que mais conquistou a Copa do Brasil, ao lado de Mano Menezes, campeão em 2009, com o Corinthians, e em 2017 e 2018, ambas pelo Cruzeiro.

O maior vencedor da competição é Luiz Felipe Scolari, que levantou o troféu quatro vezes: em 1991, com o Criciúma; em 1994, pelo Grêmio; e em duas oportunidades pelo Palmeiras, em 1998 e 2002.

