Hugo Souza 'ignora' estudo e explica como defendeu pênalti contra Gabigol
Goleiro foi decisivo na disputa, acertou o canto e garantiu a vaga do Timão
Após ser herói na classificação do Corinthians diante do Cruzeiro, na Neo Química Arena, o goleiro Hugo Souza admitiu que preferiu não estudar os lances do atacante Gabigol em uma eventual decisão por pênaltis.
Hugo Souza comentou que, nos tempos de Flamengo, chegou a defender cobranças de pênaltis de Gabigol nos treinos, período em que ambos trabalhavam juntos.
— Eu preferi nem olhar os pênaltis do Gabriel. É um cara que eu conheço há muitos anos, treinamos juntos desde 2019. Quando ele chegou no Flamengo, eu já estava lá, e a gente sempre treinou junto. Acho que ele deve saber disso, mas tem um cara que já defendeu o pênalti dele no treino, e esse cara fui eu. Por isso, preferi nem olhar os vídeos e fui no meu feeling, fui no que eu acreditei que fosse dar certo — disse Hugo Souza.
O goleiro defendeu o pênalti do camisa 9 do Cruzeiro nas cobranças e garantiu a classificação do Corinthians. A defesa ganhou ainda mais importância porque, caso Gabigol convertesse a cobrança, o time mineiro estaria classificado e o Timão eliminado da competição. Na batida, porém, Hugo Souza acertou o lado e fez a defesa.
— Vim com uma estratégia para defender o pênalti dele. Mudei a estratégia no momento ali e, graças a Deus, deu certo. É um grande jogador, né? É um amigo também que eu tenho no futebol. Então, quero parabenizar ele pela carreira que vem construindo. É um cara que eu respeito muito, mas estou aqui para defender a minha camisa. Hoje fico feliz, muito feliz, de ter defendido não só o dele, mas o segundo também, que foi o que credenciou a nossa classificação hoje — completou.
Números de Hugo Souza
No confronto diante do Cruzeiro, Hugo Souza foi decisivo nos 90 minutos em campo. Apesar de ter sofrido dois gols, o goleiro realizou três defesas, com 60% de aproveitamento, e brilhou na disputa por pênaltis ao defender duas cobranças. A atuação de destaque rendeu a ele nota 7.8 no Sofascore.
Em 54 partidas, foram 49 gols sofridos, com média de 2,6 defesas por jogo e 74% de bolas defendidas. O goleiro também soma 25 jogos sem ser vazado e aparece novamente como peça decisiva em penalidades, com seis cobranças defendidas, duas delas em disputas.
Pelo Corinthians no geral, Hugo Souza soma 88 jogos e apresenta números consistentes desde que assumiu a meta alvinegra. O goleiro sofreu 83 gols, registra média de 2,9 defesas por partida e índice de 75% de bolas defendidas, além de 37 jogos sem sofrer gols. Especialista em decisões, Hugo já defendeu 10 pênaltis, sendo seis em disputas diretas.
