As primeiras ideias táticas de Mano Menezes no Grêmio

Mano Menezes iniciou sua segunda passagem como treinador do Grêmio na manhã de terça-feira (22), e já nesta quinta-feira (24), às 19h, fará sua estreia, contra o Godoy Cruz-ARG, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o treinador contou de que forma pretende conquistar resultados rapidamente no Tricolor Gaúcho.

— Estamos trabalhando com muitos profissionais com quem já trabalhamos, e confiamos muito nas suas avaliações. Estamos fazendo isso nessas primeiras horas. A primeira ideia é manter o que foi feito para o Gre-Nal, como ideia inicial, e a partir dessa ideia começar a fazer melhoramentos naquilo que achamos que a equipe tem potencial para melhorar — explicou.

Os profissionais citados por Mano são James Freitas, com quem trabalhou no Cruzeiro, e Fernando Lázaro, ex-auxiliar do Corinthians. A dupla esteve à frente do Grêmio no empate em 1 a 1 no Gre-Nal do último sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

James Freitas e Mano Menezes em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Adaptação aos jogadores, vitória acima do desempenho e ênfase na defesa

No mais, quanto à parte tática, Mano não fugiu daquilo pelo que é conhecido. Disse que, no Brasil, o treinador precisa se adaptar aos jogadores; que a prioridade é vencer e, depois, se possível, jogar bonito; e deu ênfase ao setor defensivo, em que o Grêmio tem apresentado fragilidade desde 2023 — é o time mais vazado na Série A do Campeonato Brasileiro nas últimas três temporadas.

— Não dá para sofrer três gols por jogo, dois por jogo. Porque se não você tem que fazer três para vencer, e é muito difícil, na paridade que é o Campeonato Brasileiro. É matemático. É só olhar os últimos campeões, geralmente estão sempre entre as melhores defesas do campeonato. Eu trabalho com minhas equipes mais posicionadas. Não gosto de jogar com linha tão alta — reconheceu.