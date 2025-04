Mano Menezes foi apresentado oficialmente pelo Grêmio no início da tarde desta terça-feira (22), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS). Em sua entrevista coletiva, o treinador falou sobre o sentimento de retornar ao clube, exatamente 20 anos depois do início da primeira passagem, para substituir Gustavo Quinteros.

— Orgulho de estar de volta a essa casa depois de 20 anos. Achei até que demorou um pouco [risos]. Voltamos com muito apetite de trabalhar como sempre trabalhamos onde passamos, com toda entrega, toda dedicação, para que quando somos chamados depois de uma interrupção de trabalho, poder atender à expectativa e à confiança do motivo pelo qual somos convidados — afirmou.

Apesar da memória afetiva de muitos torcedores, Mano quer convencer a nova geração

Em sua primeira passagem, Mano foi fundamental no resgate do Grêmio, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Além de conquistar o título dessa competição na histórica Batalha dos Aflitos, o treinador ainda foi bicampeão gaúcho e vice-campeão da Libertadores pelo Imortal.

— Quando chegamos em 2005, o Grêmio vivia o momento mais difícil da sua história. Conseguimos subir, da maneira como subiu, e é possível ver como isso influenciou os torcedores nas manifestações deles depois que se noticiou meu retorno. Mas a gente precisa, para os outros, que não vivenciaram essa data, a geração da Arena, trabalhar e convencê-los de que temos capacidade e podemos fazer sim — pontuou.

Mano comandou o primeiro treinamento no CT Luiz Carvalho na manhã de terça-feira (22). Sua reestreia pelo Grêmio será contra o Godoy Cruz, quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.