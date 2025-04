Uma das pautas da entrevista coletiva de apresentação de Mano Menezes, no Grêmio, no início da tarde desta terça-feira (22), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), foi o comportamento do treinador. Antes mesmo de ser perguntado especificamente sobre isso, o experiente técnico de 62 anos reconheceu ser um 'brigão' por natureza.

— Toda vez que aperta a situação, você é o que você é. Por isso que, de vez em quando, ainda brigo um pouco demais. Mas brigo sempre cara a cara, acreditando nas coisas. Defendo aquilo que é a minha essência, que me leva a alguns lugares e momentos difíceis, porque transmite confiança para as pessoas, de que estão apostando em alguém que é autêntico e que vai defender suas cores com força e entrega — ponderou.

Mano falou sobre conflitos com jogadores no Corinthians e no Fluminense

Mano diminuiu os famosos conflitos que teve com jogadores em seus dois últimos trabalhos: no Corinthians, em que chamou Yuri Alberto de "burro"; e no Fluminense, onde desentendimento com Marcelo culminou na saída do lateral esquerdo do clube.

— Às vezes a gente passa do ponto na beira do campo porque é uma tensão bastante grande. Alguns [episódios] são salientados, outros não, de acordo os amores e os ódios que a gente constrói durante a carreira. Eu nunca tive dificuldade para me relacionar com meus jogadores, não tive nenhum problema sério nos últimos trabalhos que fiz, e sempre penso que isso não é o mais importante para aquilo que é avaliação do que se faz dentro de campo — relativizou.

Mesmo antes de ter estreado pelo Grêmio, Mano também já foi instigado a falar sobre seu comportamento em relação à arbitragem. Bem-humorado, lembrou que não levou cartão amarelo no último Campeonato Carioca, pelo Fluminense, e que tem tentado melhorar a postura à beira do campo.