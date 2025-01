Arezo brilha e Grêmio vence o Monsoon pelo Gauchão

O Grêmio enfrentou o Monsoon, pela primeira vez na história do Campeonato Gaúcho, na noite desta quarta-feira (29). O Tricolor levou a melhor e venceu o Trovão por 3 a 0, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Arezo brilhou e marcou dois gols da equipe na partida, enquanto André fez o terceiro.

continua após a publicidade

➡️Grêmio enfrenta Monsoon pela primeira vez na história do Gauchão

A partida marcou a estreia de Gustavo Cuéllar com a camisa do Grêmio. O camisa 6 foi relacionado pela primeira vez já que teve seu nome regularizado. Com isso, Quinteros já promoveu a entrada do volante no time titular.

Como foi a partida?

Para a partida, Gustavo Quinteros mandou para o campo uma equipe alternativa. A falta de entrosamento do time impediu que a atuação fosse similar à última rodada. Tanto que, aos três O Grêmio tentou infiltrar a zaga do Monsoon, mas enfrentou dificuldades - principalmente nas finalizações. O Trovão, por outro lado, apostou em Leandro para oferecer perigo ao gol de Gabriel Grando.

continua após a publicidade

Aos 35 minutos, um fato chamou atenção. Um cachorro invadiu o campo e fez com que a partida fosse paralisada por cerca de três minutos. O jogo esfriou - o que foi bom para o Grêmio. Aos 41, Grando lançou para Monsalve, que encontrou Arezo livre. O lance foi para o VAR e o juiz confirmou o gol Tricolor. Já nos acréscimos, Jeder, zagueiro do Monsoon, foi expulso por derrubar Arezo na entrada da área.

Na etapa final, o Tricolor aproveitou que estava com um a mais para aumentar a sua vantagem - o que aconteceu aos 10 minutos. Edenilson encontrou Arezo que, de letra, balançou as redes de Max. Na sequência, Quinteros promoveu a estreia de Gabriel Mec, joia da base, no time profissional do Grêmio. O jovem, de 16 anos, teve boas chances, mas a melhor aos 29, quando avançou com a bola, passou pelo marcador, dominou e chutou. Porém, Max defendeu e impediu que o atacante marcasse um gol.

continua após a publicidade

Com um a menos, o Monsoon pouco pode fazer a não ser se defender. Porém, no apagar das luzes, André Henrique marcou o terceiro gol do Grêmio na partida. O camisa 77 enfrentou uma lesão na última temporada e voltou aos campos neste Gauchão. Após revisão no VAR, o jogo acabou com vitória Tricolor.

Grêmio vence o Monsoon por 3 a 0 no Gauchão (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

O que vem por aí?

O Grêmio volta a campo no sábado (1º), quando recebe o São Luiz, na Arena, a partir das 16h30. Para a partida, os ingressos já estão à venda. No mesmo dia, porém às 19h, o Monsoon viaja até Erechim, onde encara o Ypiranga, no Colosso da Lagoa. As partidas serão válidas pela 4ª rodada do Gauchão.

✅ FICHA TÉCNICA

MONSOON 0 x 3 GRÊMIO

3ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Arezo (41‘ do 1ºT) (10‘ do 2ºT) e Andre Henrique (46‘ do 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Dodi (GRE)

🟥Cartão vermelho: Jeder (MON)

Escalações:

MONSOON (Técnico: China Balbino)

Max; Jô, Marcos Artur, Jeder e Cassio; Jeferson, Diogo Sodré (Adryel), Cris Magno (Otávio) e Tomi Montefiori (Léo Bahia); Leandro (Nicolas) e Tony Junior (Joãozinho).

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (Pedrinho); Cuellar (Dodi), Pepê (Gabriel Mec), Edenílson (André Henrique) e Monsalve; Aravena (Nathan) e Arezo.