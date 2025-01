A quarta-feira (29) será marcada por um confronto inédito. Pela primeira vez, na história do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrentará o Monsoon. A bola rola a partir das 22h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre.

Isso acontece porque esta é a primeira vez que o Monsoon disputa a elite do futebol estadual. Fundado em 2021, o Trovão conquistou o título da terceirona em seu primeiro ano. Na última temporada, foi o campeão da Divisão de Acesso e garantiu seu lugar entre os melhores do Rio Grande do Sul.

Assim, as equipes protagonizarão o primeiro embate da história. A partida acontecerá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, há cerca de 36 quilômetros de Porto Alegre. A casa do Novo Hamburgo é onde o Monsoon vem mandando os seus jogos na competição.

Partida pode marcar estreia de Cuéllar pelo Grêmio

Após ficar de fora da goleada diante do Caxias por questões burocráticas, Gustavo Cuéllar teve seu nome regularizado e pode ficar à disposição de Gustavo Quinteros, técnico Tricolor. A condição física não é uma preocupação, visto que já está integrado ao plantel gremista e estava atuando na Arábia.

Gustavo Cuellar usará a camisa 6 do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Basta saber se Quinteros promoverá a estreia de Cuéllar contra o Monsoon ou esperará mais alguns dias, diante do São Luiz, no sábado (1º). A partida acontece na Arena, a partir das 16h30, e será válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

Um provável Grêmio tem Gabriel Grando; João Lucas, Natã, Gustavo Martins e Mayk; Dodi e Edenílson; Cristaldo, Monsalve e Aravena; Arezo.