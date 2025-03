Grêmio acerta venda de zagueiro para o Juventude; confira os detalhes

O Grêmio encaminhou a venda do zagueiro Natã Felipe, de 23 anos, para o Juventude. A informação foi inicialmente divulgada pelo repórter Eduardo Gabardo, de GZH, e confirmada pelo Lance!.

Conforme apurado, o Juventude comprará 60% dos direitos econômicos de Natã. Os 40% restantes permanecerão com o Grêmio. O contrato do zagueiro com o Alviverde de Caxias do Sul será válido até o final de 2027.

Formado nas categorias de base do próprio Grêmio, Natã se destacou em 2022, quando esteve emprestado ao Aimoré. Com apenas 20 anos àquela altura, ele foi eleito melhor zagueiro do Campeonato Gaúcho, ao lado de Geromel.

De volta ao Grêmio, Natã recebeu poucas oportunidades. Somando as últimas três temporadas, o zagueiro atuou em 24 jogos do time principal do Tricolor Gaúcho. Em 2025, sob o comando de Gustavo Quinteros, foram apenas duas partidas, ambas no Gauchão. A perspectiva do jogador é de que receba mais minutos no Juventude.

Juventude pode vender Abner para o próprio Grêmio

Por parte do Juventude, um dos motivos da contratação é a precaução quanto à possível saída de Abner. Cria da base alviverde, o zagueiro de 20 anos interessa a diversas equipes, inclusive o próprio Grêmio.

Abner em treinamento do Juventude. (Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

Destaque na campanha do Juventude no Campeonato Gaúcho, Abner renovou contrato com o time da Serra Gaúcha no final de fevereiro. O novo vínculo, válido até final de 2027, prevê multa rescisória de R$ 20 milhões para equipes brasileiras, e 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) para estrangeiras.