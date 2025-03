Período sem jogos será importante para o Grêmio recuperar dois jogadores

Entre os benefícios do período sem jogos do Grêmio, que por conta da Data Fifa só voltará a atuar no dia 29, sábado, às 18h30min, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, na estreia no Campeonato Brasileiro, está a recuperação plena de ao menos dois jogadores. São eles o lateral direito João Pedro e o volante Cuéllar.

continua após a publicidade

João Pedro sofre com dores no tornozelo esquerdo desde a estreia na Copa do Brasil, contra o São Raimundo/RR, no dia 19 de fevereiro. Apesar dos exames não terem constatado lesão ligamentar, o lateral admitiu ter jogado as semifinais do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, no sacrifício.

Depois de ter sido titular no jogo de ida da final do Gauchão, contra o Internacional, João Pedro ficou no banco de reservas na partida diante do Athletic/MG, pela Copa do Brasil, e no duelo de volta com o maior rival. Em Minas Gerais, o lateral foi substituído por João Lucas; no Beira-Rio, por Igor Serrote.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Cuellar também ficou no banco de reservas no Beira-Rio

Já Cuéllar sofreu lesão muscular na coxa esquerda na antevéspera do primeiro Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho. O volante colombiano ficou no banco de reservas no jogo da volta, no Beira-Rio.

Cuéllar em treinamento do Grêmio no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Ainda antes da lesão, a titularidade de Cuéllar era questionada. Tanto por não apresentar o mesmo futebol mostrado no Flamengo, em 2019, e que fez o Grêmio contratá-lo, quanto pela ascensão de Camilo, que entrou bem em algumas partidas. Com a plena recuperação do colombiano, a briga pela titularidade será retomada.