No dia 23 de abril de 2005, Mano Menezes estreou pelo Grêmio, com derrota por 2 a 1 para o Gama, no Bezerrão, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 20 anos e um dia depois, o treinador espera que a história seja diferente em sua reestreia pelo Tricolor Gaúcho, nesta quinta-feira (24), às 19h, contra o Godoy Cruz, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Assim como naquela época, Mano teve pouco tempo para preparar o time antes da estreia. Desta vez, foram somente dois treinamentos no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), antes da viagem para a Argentina. Até por isso, a estrutura de time deve ser parecida com a utilizada no empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447, no último sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio foi comandado interinamente por James Freitas.

— Estamos trabalhando com muitos profissionais com quem já trabalhamos, e confiamos muito nas suas avaliações. Estamos fazendo isso nessas primeiras horas. A primeira ideia é manter o que foi feito para o Gre-Nal, como ideia inicial, e a partir dessa ideia começar a fazer melhoramentos naquilo que achamos que a equipe tem potencial para melhora — adiantou Mano em sua entrevista coletiva de apresentação, na última terça-feira (22).

Mano precisará fazer mudanças forçadas na zaga

Porém, o novo treinador precisará fazer duas mudanças forçadas em relação ao Gre-Nal: a entrada de Kannemann no lugar de Wagner Leonardo, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo na Arena do Grêmio; e a de Lucas Esteves na vaga de Marlon, contratado após o prazo de inscrição da fase grupos da Sul-Americana. Dessa forma, a escalação gremista deve ter Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Edenílson e Monsalve; Braithwaite.

Além de Wagner Leonardo, outros três jogadores desfalcam a delegação que viajou para a Argentina: o zagueiro Gustavo Martins, que sofreu lesão no joelho no treinamento da véspera, o ponta Pavón, por opção técnica, e o centroavante Arezo, por motivo não informado.