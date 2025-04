Gustavo Martins sofre lesão no joelho em treinamento do Grêmio

O Grêmio teve uma baixa na véspera da reestreia de Mano Menezes no comando técnico da equipe, nesta quinta-feira (24), às 19h, contra o Godoy Cruz-ARG, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Gustavo Martins sofreu uma pancada no joelho direito em disputa de bola no treinamento da manhã desta quarta-feira (23), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS). Após realizar exame de imagem, o zagueiro teve diagnosticado estiramento de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito.

Gustavo Martins se soma a Rodrigo Ely e Wagner Leonardo à lista de zagueiros entregues ao departamento médico do Grêmio. Ely, inclusive, passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira (23), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS) para reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura do menisco medial do joelho esquerdo. Conforme o Tricolor Gaúcho, "o procedimento foi efetuado de maneira satisfatória e o atleta iniciará processo de reabilitação nos próximos dias". Já Wagner Leonardo se recupera de lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito.

Rodrigo Ely se lesionou na derrota do Grêmio para o Flamengo. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Sem Gustavo Martins, Rodrigo Ely e Wagner Leonardo, o Grêmio conta com apenas três zagueiros de origem à disposição de Mano Menezes: Kannemann — que recém voltou a atuar depois de seis meses e meio —, Jemerson e Viery. Luan Cândido, lateral esquerdo que não era relacionado há mais de um mês, mas viajou para a Argentina, também pode atuar na zaga.

Grêmio também tem desfalques no ataque para enfrentar o Godoy Cruz

Outras ausências entre os relacionados do Grêmio para enfrentar o Godoy Cruz são Pavón e Arezo. O ponta argentino já tinha ficado de fora do clássico Gre-Nal 447, no último sábado (19), por opção técnica do técnico interino James Freitas. A situação do centroavante uruguaio, porém, não foi informada pelo Tricolor Gaúcho.