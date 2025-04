Após encerrar a preparação com treinamento na parte da manhã, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (RS), o Grêmio viajou na tarde desta quarta-feira (23), em vôo fretado para Mendoza, na Argentina, onde nesta quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, enfrenta o Godoy Cruz pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Entre os relacionados pelo técnico Mano Menezes, que fará sua reestreia no comando gremista, as principais ausências são Gustavo Martins, Pavón e Arezo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Desses três, apenas Pavón também foi desfalque no empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447, no último sábado (19), na Arena do Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Questionado após o jogo, James Freitas, auxiliar-técnico permanente do Tricolor Gaúcho, explicou que a ausência do ponta argentino foi um misto de desconforto com opção técnica.

Pavón com a bola no jogo entre Grêmio e Sportivo Luqueño. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Por outro lado, embora não tenham entrado, Gustavo Martins e Arezo figuraram no banco de reservas no clássico Gre-Nal. O motivo da ausência do zagueiro e do centroavante da viagem para a Argentina não foi divulgado.

continua após a publicidade

Nathan 'Pescador' volta a ser relacionado

A principal novidade entre os relacionados do Grêmio para enfrentar o Godoy Cruz é Nathan 'Pescador'. A última vez que o meia fardou foi na derrota por 2 a 0 para o Ceará, no dia 5 de abril, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele soma apenas 14 minutos em campo nesta temporada, na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon, no dia 30 de janeiro, pelo Campeonato Gaúcho.

A partida entre Godoy Cruz e Grêmio vale a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana. Até aqui ambas equipes somam seis pontos, com 100% de aproveitamento: dois jogos e duas vitórias.