Entenda o que Benfica e Sporting tem a oferecer no Campeonato Português

No primeiro clássico da temporada, Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h15 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Português. A partida tem implicações diretas na ponta da tabela da competição, já que ambas as equipes de Lisboa buscam a vitória para manter a pressão ou assumir a liderança, a depender do resultado do Porto na rodada. Saiba os principais detalhes sobre os clubes na liga portuguesa:

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Benfica chega ao clássico em bom momento e sustentando campanha consistente sob o comando do lendário treinador José Mourinho. A equipe tem sido forte atuando em casa e soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, desempenho que mantém o time competitivo na disputa pela ponta.

Mesmo invicto, as Águias estão na terceira colocação, com 28 pontos, e precisam vencer o clássico para se aproximar do Porto na liderança do Campeonato Português. O histórico do confronto também favorece o time encarnado, que tem vantagem no número de vitórias ao longo da trajetória frente ao rival.

O Sporting visita o estádio do rival vivendo sua melhor fase na temporada, embalado por uma sequência recente de invencibilidade que inclui quatro vitórias e um empate. O time mantém alto nível de atuação e tenta ampliar o momento positivo mesmo fora de casa.

Além disso, a equipe também demonstra consistência na temporada mesmo depois de perder peças importantes, como o atacante Gyokeres e o técnico Ruben Amorim, transferidos para Arsenal e Manchester United, respectivamente.

O duelo coloca em jogo a possibilidade de encurtar a distância para o líder e assumir posição de destaque na tabela em um momento em que as duas equipes preservam regularidade técnica e resultados consistentes.

Onde assistir Benfica x Sporting?

Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h15 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Português. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), com transmissão da ESPN e do Disney+.

