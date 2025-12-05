Atitude de ex-jogador do Flamengo após titulo brasileiro repercute: 'Nunca muda'

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (3), e se sagrou campeão brasileiro mais uma vez. A atitude de um ídolo do clube durante a comemoração dos jogadores repercutiu muito nas redes sociais.

Mesmo com a vitória do Palmeiras em cima do Atlético-MG, o Flamengo foi campeão brasileiro antecipado ao vencer o Vozão no Maracanã. Representando a GE TV, Rafinha estava na transmissão da partida, mas não se aguentou e foi para a festa junto com os jogadores do Rubro-Negro depois do apito final.

Nas redes sociais, a atitude do ídolo do Flamengo repercutiu muito. Muitos deram risada da situação, enquanto outros exaltaram a história do lateral com o manto. Veja a cena abaixo e os comentários dos torcedores:

Rafinha comemorando gol do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Veja comentários dos torcedores e vídeo do ex-jogador

Como foi o jogo que deu o título para o Flamengo

A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.

O Flamengo tomou conta da partida contra o Ceará. O time carioca implacou diversas oportunidades de gol, mas faltou capricho em grande parte das finalizações. Com Samuel Lino, o gol da vitória saiu ainda no priemeiro tempo.

Após o apito final, jogadores do Flamengo foram até o Setor Norte e buscaram os bandeirões com as torcidas. Os mais animados foram Pedro, Samuel Lino e Carrascal, que correram pelo campo. Minutos depois, os rubro-negros levataram o eneacampeonato brasileiro.