Enquete Lance!: Torcida do Corinthians escolhe principal reforço de 2026
Timão contratou sete reforços de olho na temporada
O Corinthians iniciou a temporada de 2026 com uma estratégia diferente: forte no mercado, foi em busca de contratações para reforçar o elenco de Dorival Júnior para a sequência do ano. Entre nomes com currículos europeus, o Lance! ouviu dos torcedores: quem é o principal reforço até aqui?
Cabe ressaltar que nem todos os reforços entraram em campo até o momento, como Jesse Lingard, anunciado nesta sexta-feira (6), e Zakaria Labyad, que ainda trabalha a parte física. Por outro lado, Gabriel Paulista já esteve em campo e, inclusive, marcou o gol do título.
Em votação em enquete no canal do Timão no WhatsApp do Lance!, os torcedores definiram que Gabriel Paulista é, até o momento, a melhor contratação do Corinthians para a temporada de 2026. O zagueiro recebeu 1.800 votos, o que representa 85% das 2.116 participações na enquete. O jogador foi decisivo para o Timão inclusive na conquista da Supercopa Rei, marcando gol na final contra o Flamengo.
Na sequência aparecem Jesse Lingard, com 167 votos (7,8%), e Kaio César, com 69 votos (3,3%). Também foram citados Matheus Pereira (35 votos; 1,7%), Zakaria Labyad (18 votos; 0,9%), Allan (15 votos; 0,7%) e Pedro Milans (12 votos; 0,6%).
Veja a tabela de votos
- Gabriel Paulista — (85%)
- Jesse Lingard — (7,8%)
- Kaio César — (3,3%)
- Matheus Pereira — (1,7%)
- Zakaria Labyad — (0,9%)
- Allan — (0,7%)
- Pedro Milans — (0,6%)
Números dos reforços que já estrearam pelo Corinthians
Kaio César:
- 2 jogos (0 titular)
- 1 assistência
- 28 minutos em campo
- 5 passes decisivos
- 2 grande chances criadas
- 4 dribles certos
- 1 desarme
- Nota Sofascore 7.40
Pedro Milans:
- 4 jogos (4 titular)
- 3 passes decisivos
- 81% acerto no passe
- 2 cruzamentos certos (50%)
- 3 interceptações
- 4 desarmes
- 3 duelos aéreos ganhos
- Nota Sofascore 6.55
Allan:
- 6 jogos (3 titular)
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 82% acerto no passe
- 51% acerto no passe longo
- 1.3 desarmes por jogo
- 0.8 interceptações por jogo
- 3 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.85
Matheus Pereira:
- 9 jogos (6 titular)
- 0.4 passes decisivos por jogo
- 0.8 finalizações por jogo
- 85% acerto no passe
- 72% acerto no passe longo
- 0.4 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 4 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.86
Gabriel Paulista:
- 10 jogos (8 titular)
- 2 gols
- 91% acerto no passe
- 62% acerto no passe longo
- 74% eficiência nos duelos aéreos
- 0.7 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.21
