Enquete Lance!: Torcida do Corinthians escolhe principal reforço de 2026

O Corinthians iniciou a temporada de 2026 com uma estratégia diferente: forte no mercado, foi em busca de contratações para reforçar o elenco de Dorival Júnior para a sequência do ano. Entre nomes com currículos europeus, o Lance! ouviu dos torcedores: quem é o principal reforço até aqui?

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Cabe ressaltar que nem todos os reforços entraram em campo até o momento, como Jesse Lingard, anunciado nesta sexta-feira (6), e Zakaria Labyad, que ainda trabalha a parte física. Por outro lado, Gabriel Paulista já esteve em campo e, inclusive, marcou o gol do título.

Em votação em enquete no canal do Timão no WhatsApp do Lance!, os torcedores definiram que Gabriel Paulista é, até o momento, a melhor contratação do Corinthians para a temporada de 2026. O zagueiro recebeu 1.800 votos, o que representa 85% das 2.116 participações na enquete. O jogador foi decisivo para o Timão inclusive na conquista da Supercopa Rei, marcando gol na final contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Na sequência aparecem Jesse Lingard, com 167 votos (7,8%), e Kaio César, com 69 votos (3,3%). Também foram citados Matheus Pereira (35 votos; 1,7%), Zakaria Labyad (18 votos; 0,9%), Allan (15 votos; 0,7%) e Pedro Milans (12 votos; 0,6%).

Veja a tabela de votos

1 . Gabriel Paulista — (85%) 2 . Jesse Lingard — (7,8%) 3 . Kaio César — (3,3%) 4 . Matheus Pereira — (1,7%) 5 . Zakaria Labyad — (0,9%) 6 . Allan — (0,7%) 7 . Pedro Milans — (0,6%)

Kaio César chegou para reforçar o ataque do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Números dos reforços que já estrearam pelo Corinthians

Kaio César:

2 jogos (0 titular)

1 assistência

28 minutos em campo

5 passes decisivos

2 grande chances criadas

4 dribles certos

1 desarme

Nota Sofascore 7.40

Pedro Milans:

4 jogos (4 titular)

3 passes decisivos

81% acerto no passe

2 cruzamentos certos (50%)

3 interceptações

4 desarmes

3 duelos aéreos ganhos

Nota Sofascore 6.55

Allan:

6 jogos (3 titular)

0.5 passes decisivos por jogo

82% acerto no passe

51% acerto no passe longo

1.3 desarmes por jogo

0.8 interceptações por jogo

3 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.85

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Matheus Pereira:

9 jogos (6 titular)

0.4 passes decisivos por jogo

0.8 finalizações por jogo

85% acerto no passe

72% acerto no passe longo

0.4 desarmes por jogo

0.4 interceptações por jogo

4 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.86

Gabriel Paulista:

10 jogos (8 titular) 2 gols 91% acerto no passe 62% acerto no passe longo 74% eficiência nos duelos aéreos 0.7 desarmes por jogo 1.0 interceptação por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 7.21

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.