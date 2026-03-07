menu hamburguer
Corinthians

Enquete Lance!: Torcida do Corinthians escolhe principal reforço de 2026

Timão contratou sete reforços de olho na temporada

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 07/03/2026
04:00
Jesse Lingard, Zakaria Labyad e Gabriel Paulista (Fotos: Divulgação/Corinthians)
Jesse Lingard, Zakaria Labyad e Gabriel Paulista (Fotos: Divulgação/Corinthians)
O Corinthians iniciou a temporada de 2026 com uma estratégia diferente: forte no mercado, foi em busca de contratações para reforçar o elenco de Dorival Júnior para a sequência do ano. Entre nomes com currículos europeus, o Lance! ouviu dos torcedores: quem é o principal reforço até aqui?

Cabe ressaltar que nem todos os reforços entraram em campo até o momento, como Jesse Lingard, anunciado nesta sexta-feira (6), e Zakaria Labyad, que ainda trabalha a parte física. Por outro lado, Gabriel Paulista já esteve em campo e, inclusive, marcou o gol do título.

Em votação em enquete no canal do Timão no WhatsApp do Lance!, os torcedores definiram que Gabriel Paulista é, até o momento, a melhor contratação do Corinthians para a temporada de 2026. O zagueiro recebeu 1.800 votos, o que representa 85% das 2.116 participações na enquete. O jogador foi decisivo para o Timão inclusive na conquista da Supercopa Rei, marcando gol na final contra o Flamengo.

Na sequência aparecem Jesse Lingard, com 167 votos (7,8%), e Kaio César, com 69 votos (3,3%). Também foram citados Matheus Pereira (35 votos; 1,7%), Zakaria Labyad (18 votos; 0,9%), Allan (15 votos; 0,7%) e Pedro Milans (12 votos; 0,6%).

Veja a tabela de votos

    1.
  1. Gabriel Paulista — (85%)
    2. 2.
  2. Jesse Lingard — (7,8%)
    3. 3.
  3. Kaio César — (3,3%)
    4. 4.
  4. Matheus Pereira — (1,7%)
    5. 5.
  5. Zakaria Labyad — (0,9%)
    6. 6.
  6. Allan — (0,7%)
    7. 7.
  7. Pedro Milans — (0,6%)
Kaio César preocupa a comissão técnica do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
Kaio César chegou para reforçar o ataque do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Números dos reforços que já estrearam pelo Corinthians

Kaio César:

  • 2 jogos (0 titular)
  • 1 assistência
  • 28 minutos em campo
  • 5 passes decisivos
  • 2 grande chances criadas
  • 4 dribles certos
  • 1 desarme
  • Nota Sofascore 7.40

Pedro Milans:

  • 4 jogos (4 titular)
  • 3 passes decisivos
  • 81% acerto no passe
  • 2 cruzamentos certos (50%)
  • 3 interceptações
  • 4 desarmes
  • 3 duelos aéreos ganhos
  • Nota Sofascore 6.55

Allan:

  • 6 jogos (3 titular)
  • 0.5 passes decisivos por jogo
  • 82% acerto no passe
  • 51% acerto no passe longo
  • 1.3 desarmes por jogo
  • 0.8 interceptações por jogo
  • 3 cartões amarelos
  • Nota Sofascore 6.85

Matheus Pereira:

  • 9 jogos (6 titular)
  • 0.4 passes decisivos por jogo
  • 0.8 finalizações por jogo
  • 85% acerto no passe
  • 72% acerto no passe longo
  • 0.4 desarmes por jogo
  • 0.4 interceptações por jogo
  • 4 cartões amarelos
  • Nota Sofascore 6.86

Gabriel Paulista:

  1. 10 jogos (8 titular)
  2. 2 gols
  3. 91% acerto no passe
  4. 62% acerto no passe longo
  5. 74% eficiência nos duelos aéreos
  6. 0.7 desarmes por jogo
  7. 1.0 interceptação por jogo
  8. 2 cartões amarelos
  9. Nota Sofascore 7.21

