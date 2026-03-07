Final dos Estaduais: Veja o guia das decisões pelo Brasil

Quatorze finais de estaduais serão disputados entre sábado (7) e domingo (8) pelo Brasil. Com duelos em todas as regiões do país, o Lance! irá mostrar a situação de cada decisão dos campeonatos.

Os campeonatos Capixaba, Potiguar, Paraibano, Piauiense, Sul-mato-grossense, Brasiliense, Amazonense (segundo turno), Tocantinense, Rondônense, Roraimense, Acreano e Amapaense estão em fases antes da final. Já o Campeonato Maranhense já teve a decisão disputada, com vitória do IAPE sobre o Maranhão por 1 a 0. Veja o jogo completo no Youtube do Lance!.

Sudeste

Rio de Janeiro

A final do Campeonato Carioca será disputada entre Fluminense e Flamengo, no domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. A decisão será disputada em jogo único, com torcida 50/50. Em caso de empate nos 90 minutos, o título será disputado nos pênaltis.

O clássico Fla-Flu fará a final do estadual pela quinta vez em seis anos. O Flamengo busca o 40º título carioca, enquanto o Fluminense tenta ser campeão pela 34ª vez.

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

São Paulo

Novorizontino e Palmeiras farão o jogo da volta da final do Campeonato Paulista no domingo (8), às 20h30, no Jorjão, em Novo Horizonte, com torcida dividida em 90/10 ao Novorizontino. Na primeira partida, o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Flaco López. Em caso de vitória por um gol de diferença do Novorizontino, a decisão irá aos pênaltis.

O Palmeiras busca o 27º título paulista, enquanto o Novorizontino tenta ser campeão de forma inédita.

Vitor Roque durante Palmeiras x Novorizontino (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Minas Gerais

No domingo (8), às 18h (de Brasília), Cruzeiro e Atlético-MG farão a final do Campeonato Mineiro, no Mineirão, com torcida dividida 50/50. A decisão será disputada em jogo único, com torcida 50/50. Em caso de empate nos 90 minutos, o título será disputado nos pênaltis.

O Atlético-MG busca o 51º título mineiro, sendo o sétimo consecutivo, enquanto o Cruzeiro tenta ser campeão de pela 39ª vez.

Atlético-MG e Cruzeiro farão a final do Campeonato Mineiro(Foto: Luan Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Sul

Paraná

A final do Campeonato Paranaense será disputada entre Londrina e Operário, no sábado (7), às 16h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, com torcida dividida em 90/10. Na primeira partida, as equipes ficaram no empate por 0 a 0. Em caso de nova igualdade nos placares, a decisão irá aos pênaltis.

O Operário é o atual campeão paranaense e tenta ser campeão pela terceira vez na história. Já o Londrina busca o sexto troféu, sendo o último conquistado em 2021.

Santa Catarina

Chapecoense e Barra farão o jogo da volta da final do Campeonato Catarinense no domingo (8), às 18h, na Arena Condá, em Chapecó, com torcida dividida em 90/10 à Chapecoense. Na primeira partida, a equipe de Balneário Camboriú venceu por 3 a 1. Em caso de vitória por dois gols de diferença da Chapecoense, a decisão irá aos pênaltis.

O Barra, atual campeão da Série D, busca o título do Campeonato Catarinense pela primeia vez na história, enquanto a Chapecoense busca o oitavo título.

Rio Grande do Sul

No domingo (8), às 18h (de Brasília), Internacional e Grêmio farão a final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio, com torcida dividida 90/10 ao Inter. Na primeira partida, na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 0. Em caso de vitória por três gols de diferença do Colorado, a decisão irá aos pênaltis.

O Internacional, atual campeão, busca o 47º título gaúcho. Enquanto o Grêmio tenta ser campeão de pela 44ª vez, sendo a oitava vez em nove anos.

Lance para disputa de bola durante partida entre Grêmio x Internacional, válida pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho 2026 (Foto: Roberto Vinícius/AGAFOTO)

Nordeste

Bahia

A final do Campeonato Baiano será disputada entre Bahia e Vitória, no sábado (7), às 17h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, com torcida única do Bahia. A decisão será disputada em jogo único. Em caso de empate nos 90 minutos, o título será disputado nos pênaltis.

O clássico Ba-Vi fará a final do estadual pela terceira vez consecutiva, com um título para cada lado. O Bahia tenta ser campeão baiano pela 52ª vez, enquanto o Vitória busca o 31º campeonato.

Renato Kayzer o Román Gómez em ação no clássico entre Vitória e Bahia (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Pernambuco

Náutico e Sport farão o jogo da volta da final do Campeonato Pernambucano no domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos, em Recife, com torcida dividida em 90/10 ao Náutico. Na primeira partida, as equipes ficaram no empate por 3 a 3. Em caso de nova igualdade nos placares, a decisão irá aos pênaltis.

O Sport, atual tricampeão, busca o título do Campeonato Pernambucano pela 45ª vez na história, enquanto o Naútico busca o 25º título.

Ceará

A partida de volta da final do Campeonato Cearense será realizada entre Ceará e Fortaleza, no domingo (8), às 18h, no Castelão, em Fortaleza, com torcida dividida em 50/50. Na primeira partida, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Em caso de nova igualdade nos placares, a decisão irá aos pênaltis.

O Clássico-Rei fará a final pela quarta vez seguida do Campeonato Cearense, com o Vozão sendo campeão em duas e o Leão em uma. Caso o Ceará vença o título, será campeão pela 48ª vez, enquanto o Fortaleza busca o 47º título.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Alagoas

No sábado (7), às 16h (de Brasília), ASA e CRB farão a final do Campeonato Alagoano, no Estádio Municipal Arapiraca, com torcida dividida 90/10 ao ASA. Na primeira partida, no Rei Pelé, o Galo da Praia venceu por 3 a 0. Em caso de vitória por três gols de diferença do Fantasma, a decisão irá aos pênaltis.

CRB e ASA farão a final do Campeonato Alagoano pela quinta vez consecutiva, com o Galo sendo campeão nas últimas quatro vezes. O CRB busca o 36º título, já o ASA quer o oitavo título.

Sergipe

A final do Campeonato Sergipano será disputada entre Confiança e Sergipe, no sábado (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Batistão, com torcida dividida em 90/10 ao Confiança. Essa será a partida de ida da decisão, com a volta sendo disputada no dia 14 de março, também às 16h.

O Confiança, atual bicampeão, busca o 25º título do Campeonato Sergipano. Já o Sergipe quer ser campeão pela 38ª vez na história.

Centro-Oeste

Goiás

Atlético-GO e Goiás farão o jogo da ida da final do Campeonato Goiano no sábado (7), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, com torcida dividida em 90/10 ao Dragão. A partida de volta da decisão será no dia 15 de março, também às 16h.

O Atlético-GO busca o 18º título goiano, enquanto o Goiás tenta ser campeão pela 28ª vez.

Mato Grosso

No domingo (7), às 17h (de Brasília), Luverdense e Mixto farão a final do Campeonato Mato-Grossense, no Estádio Passo das Emas, com torcida dividida 90/10 ao Verdão do Centro. Na primeira partida, as equipes ficaram no empate por 0 a 0. Em caso de nova igualdade nos placares, a decisão irá aos pênaltis.

O Luverdense busca o 4º título mato-grossense, enquanto o Mixto tenta ser campeão pela 25ª vez.

Norte

Pará

A partida de volta da final do Campeonato Paraense será disputada entre Paysandu e Remo, no domingo (8), às 17h (de Brasília), no Mangueirão, com torcida dividida em 50/50. No jogo de ida, o Papão superou o Leão Azul por 3 a 0 e abriu vantagem na final. Em caso de vitória por três gols de diferença do Remo, a decisão irá aos pênaltis.

O clássico Re-Pa fará a final do estadual pela terceira vez consecutiva, com duas vitórias de casa lado. O Paysandu busca o 51º título paraense, enquanto o Remo tenta ser campeão pela 49ª vez.

