Botafogo recebe o Bangu para final de apelo e motivação diferentes nas equipes
Glorioso foca na Libertadores, enquanto Alvirrubro mira virada de chave
Em meio a momento decisivo para o calendário da temporada, o Botafogo volta a campo neste sábado (7), no Nilton Santos, às 18h (de Brasília), contra o Bangu, valendo o título simbólico da Taça Rio. Se vale pouco para o Glorioso, a equipe da Zona Oeste foca em conquistar o troféu e virar a chave dado o contexto recente.
De um lado, o Glorioso, comandado pelo técnico Martín Anselmi, não vê motivos para ir a campo com força máxima, tendo em vista a realidade da SAF em disputa de maiores troféus e com decisão na fase preliminar da Libertadores no na horizonte.
A disputa da final da Taça Rio chega ao Botafogo como consolação após um estadual levado como laboratório e início de trabalho, com um clássico nas quartas de final, perdido por falha individual do goleiro Neto, como punição. Neste sábado, em casa, será mais uma chance para dar minutagem a coadjuvantes e ritmo a quem briga por vaga no time principal.
Bangu quer roubar a cena do Botafogo
O Bangu, comandado por Flávio Tinonco, vê a conquista da Taça Rio como uma chance de reerguer o moral do clube e virar a chave após o fracasso esportivo em 2025. Na temporada em questão, o Alvirrubro da Zona Oeste, tão tradicional, acabou sendo rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca, mas conseguiu voltar à elite após a disputa da Segundona no segundo semestre.
Vale, para o time de Moça Bonita, juma vaga na Copa Sul-Sudeste e aumentar seu calendário. Em 2027, o Bangu, com sua campanha no Estadual deste ano, garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.
Para chegar à final da Taça Rio do Campeonato Carioca, o Bangu eliminou o também forte Volta Redonda, sempre uma das forças do Estado dentre as equipes de menor investimento. O Botafogo, por sua vez, despachou o Boavista.
