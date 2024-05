Zeca revela pedido de rescisão, mas reforça carinho pelo Vitória

Zeca não é mais jogador do Vitória (Foto: Victor Ferreira/E.C. Vitória)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 16:57 • Salvador (BA)

O Vitória anunciou a rescisão de contrato com o capitão da sua equipe, o lateral Zeca. Desde 2023 no clube baiano, o defensor de 30 anos foi peça decisiva na campanha do acesso e título da Série B da temporada passada. Em 2024, Zeca também ajudou o Vitória a conquistar o título baiano, que desde 2017 não voltava pro Barradão. Nestas duas competições que levantou a taça, também foi escolhido o melhor lateral do campeonato.

No total, foram 65 jogos com a camisa do clube, com 2 gols marcados e 4 assistências diretas pra gol. No Vitória Zeca voltou a ganhar sequência de jogos, assumiu rapidamente a titularidade e se tornou referência para equipe por sua experiência e liderança.

Apesar da rescisão que pegou o torcedor de surpresa, o atleta reforça que se orgulha de ter vestido as cores do clube e destaca que os motivos de sua saída não apagam a sua trajetória vitoriosa no Vitória em 2023 e 2024.

- Sempre me senti muito bem no Vitória e transformei o Barradão na minha segunda casa. O orgulho de ter jogado aqui ninguém vai me tirar e o meu compromisso desde o primeiro dia se mostrou em campo com a excelente campanha na temporada passada e o nosso bom momento no início deste ano - disse Zeca. E completou:

- Conseguimos devolver o clube a elite do futebol e o que fez isso foi a união de todo grupo e comissão. A minha saída nesse momento se deve ao meu entendimento que o ciclo por aqui terminou. Algumas coisas estão mudando no clube e prefiro seguir meu caminho, trabalhando e fazendo a minha parte pra assumir um novo desafio na minha carreira. Agradeço, de coração, o carinho de todos e a oportunidade de viver esse período junto de vocês, companheiros, membros da comissão e demais funcionários, diretoria e torcedores.

Com apenas 5 jogos pelo Brasileirão, Zeca pode atuar por outra equipe na Série A, porém, o atleta não descarta atuar fora do país novamente.