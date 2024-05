Philippe Coutinho e Souza treinando juntos no Vasco em 2008. (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 16:17 • Rio de Janeiro, (RJ)

Com a chegada de Philippe Coutinho ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (25), os torcedores do Vasco vivem momento de expectativa para o decorrer da temporada. Mas o meia pode não ser o único Cria da Colina a fazer a volta para a casa.



➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Abra a sua conta e faça já a sua aposta no Lance! Betting



Isso porque o volante Souza recebeu convite de Coutinho para voltarem juntos ao Cruz-Maltino, segundo apuração da Band. O retorno para o Vasco já era um desejo do atleta, que chegou a negociar quando esteve no clube tratando uma lesão em 2024.

Souza tem contrato com o Istanbul Basaksehir até maio do ano que vem, mas uma rescisão amigável não seria dificultada. O volante retornaria para se aposentar no Vasco, pois pretende jogar até 2025. A dupla jogou junta na base e no profissional do Gigante na primeira década dos anos 2000.



Tanto Philippe Coutinho quanto Souza estão no Brasil para passar suas férias, e o volante confirmou, em live em suas redes sociais, que os dois estarão presentes no Maracanã para assistir o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo (2), pelo Brasileirão 2024.

Philippe Coutinho fala sobre retorno ao Vasco em chegada ao Brasil. (Foto: Lucas Gomes/Lance!)

Coutinho já manifestou seu interesse em voltar a defender a camisa Cruz-Maltina e está negociando uma rescisão amigável com o clube inglês para chegar ao Vasco sem custos. Se tudo andar como o planejado, o meia chega ao Gigante da Colina como principal contratação da temporada já na próxima janela, que abre em 10 de julho.