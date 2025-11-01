Zé Roberto define pontos fortes de Palmeiras e Flamengo para final da Libertadores

Em pouco menos de um mês, Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores de 2025 em Lima, no Peru. A reedição da final continental de 2021 será realizada dia 29 de novembro e definirá o primeiro tetracampeão do torneio, que ficará na mão de dois dos elencos mais fortes do futebol nacional. Um nome de peso que vestiu as duas camisas é o meio-campista Zé Roberto, que tem passagem curta pelo rubro-negro em 1998 e encerrou sua carreira no alviverde, onde fez história e conquistou títulos de peso entre 2015 e 2017.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Zé Roberto, que esteve como um dos integrantes do Sports Summit, em São Paulo, afirmou à reportagem do Lance! que o confronto é equilibrado e não vê favoritismo em nenhum dos dois lados. Entretanto, aponta direções distintas na hora de falar dos pontos fortes e fracos de cada um. Do lado flamenguista, o ex-jogador vê o elenco com um potencial técnico alto e destaca as peças de meio-campo contratadas pelo clubes, em específico nesta atual temporada, que tem atletas com experiência em decisões internacionais. Jorginho, campeão da Champions League com o Chelsea e da Eurocopa com a Itália, Saúl, finalista da competição europeia com o Atlético de Madrid e o próprio Arrascaeta, multicampeão no Fla, foram lembrados.

- Eu que o ponto forte do Flamengo é que o clube trouxe jogadores importantes. Eu gosto muito da posse de bola e a frieza que o Flamengo tem. O Jorginho, um jogador que tem muita experiência, agregou muito para o time nessa temporada, jogou muito tempo fora, fez a carreira toda fora e vem num momento importante da carreira dele e do clube também. O Saúl, dispensa o comentários, muito bom jogador e o Arrascaeta, que ,para mim, é o melhor jogador atualidade no Brasil. Então o Flamengo tem um bom time, eu acho que é um time que controla o jogo e contra-ataca com a velocidade que tem os atacantes na frente, às vezes já matando o adversário com frieza. Tem também um treinador jovem, o Filipe Luiz, mas que conhece os jogadores porque jogou junto, então isso torna o Flamengo um time forte - destacou o ex-meia.

continua após a publicidade

Zé, que tem relação afetiva com o Palmeiras pela passagem vitória que teve, vê o alviverde com um ponto forte mais voltado para o coletivo. Sob o comando de Abel Ferreira, o alviverde tem um trabalho de longo prazo realizado pelo treinador e o português parece demonstrar que tem o elenco unido e disposto a compra sua ideia de planejamento tático para as partidas decisivas.

O ex-atleta destacou ainda o exemplo de Raphael Veiga, jogador que viveu fase irregular nesta temporada, mas seguiu jogando com Abel Ferreira e marcou dois gols na classificação diante da LDU, entre eles o pênalti do quarto e decisivo gol no Allianz.

continua após a publicidade

- O Palmeiras é um clube que tem um treinador que não é só um treinador, é um gestor de pessoas. É um cara que consegue extrair o máximo do seu jogador, o maior exemplo é o Rafael Veiga, ficou um tempo sem jogar, um cara dentro do elenco hoje que tem mais títulos e que mesmo não jogando sempre teve o cuidado do treinador, que colocou ele em momentos que ele precisava mesclar o time, descansar alguns e dar minutagem para outros, entrou nos momentos que ele conseguiu manter o nível, apesar de estar num momento difícil de lesão e ontem entra no jogo e faz a diferença, então o treinador tem esse feeling, ele podia iniciar com o Rafael Veiga, mas ele soube usar ao favor do time a tática do encaixe, então ele faz as mudanças no momento certo e surge o efeito do resultado por conta desses detalhes. Isso não foi só agora que aconteceu, então o Abel já vem com essa estratégia de conhecer o elenco e encaixar as peças e isso acho que faz muita diferença - explicou Zé.

Zé Roberto foi campeão do Brasileirão pelo Palmeiras em 2016. (Foto: Cesar Greco/Fotoarena)

Elencos que fazem a diferença

Donos dos dois melhores elencos, Palmeiras e Flamengo terão um mês pela frente para se dividir entre o Campeonato Brasileiro e a preparação para a final continental. Zé Roberto acredita que nesse tempo os dois times serão muito exigidos, já que ambos estão na briga também do título do Brasileirão, disputando ponto a ponto a liderança nos pontos corridos. A fatura de atletas no elenco faz com que as duas equipes "sobrem" diante dos adversários.

- Os dois clubes hoje estão sobrando na competição porque tem elenco, acho que os clubes que tem elenco chegam no fim da temporada sobrando e o Palmeiras e o Flamengo para mim tem esses detalhes. Isso tem feito a diferença no clube, a disputa não vai ficar entre eles só na Copa Libertadores, acho que essa disputa vai dar continuidade também no Campeonato Brasileiro - completou.