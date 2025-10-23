Sports Summit promove inovação no mercado esportivo e reúne grandes nomes do setor em São Paulo

São Paulo receberá a terceira edição do Sports Summit, maior evento B2B da indústria esportiva da América Latina, reunindo nomes de peso de diversos setores e promovendo debates sobre inovação e tendências em diversas modalidades. A feira acontecerá entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro no WTC Events Center.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Sports Summit reunirá na capital paulista painéis e ativações envolvendo diversas modalidades e modelos de negócio dentro do esporte. Clubes como Corinthians e São Paulo marcarão presença em um dos painéis, que debate a gestão de marketing dentro de equipes de futebol, além da participação de ex-atletas, como Danny Moraes, Patric Cabral e Zé Roberto.

Uma das modalidades olímpicas representadas na feira é o vôlei, que será representado pela participação de nomes históricos da modalidade no país, a exemplo dos campeões olímpicos André Heller, Bruninho Rezende e Maurício Lima. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) também integra a lista de entidades participantes da programação, assim como a Fifa e a Federação Paulista de Futebol (FPF).

continua após a publicidade

A NFL, maior liga de futebol americano do mundo, será representada pelo General Manager no Brasil, Luis Martínez. O executivo destacará as estratégias de negócio do torneio para ter o atual alcance global, incluindo o trabalho de realização de jogos fora dos Estados Unidos, a exemplo do Brasil, que foi palco de uma partida há pouco mais de um mês.

Outro mercado esportivo que se destaca pela inovação e crescimento constante no consumo do público é a Kings League. A liga de fut 7 criada por Gerard Piqué se tornou um case de sucesso de audiência no Brasil e terá um painel dedicado ao debate do modelo de negócio da competição. Estarão presentes Beatriz Scavazzini (Presidente e Content Directo da Kings League Brasil); Rafael Gimenes (Head de Marketing da Kings League Brasil); Cris Guedes (Co-presidente da Fúria FC) e Nyvi Estephan (Presidente do Nyvelados Fute Club).

continua após a publicidade

O CEO da Your Comunicação, empresa responsável pelo Sports Summit no Brasil, Diego de Paula, destaca que o grande objetivo do evento e reunir em um único espaço as diferentes setores do mercado esportivo e marca um momento de expansão do evento dentro do cenário nacional e internacional.

- Esta edição do Sports Summit São Paulo marca um novo capítulo na história do evento. Estamos em um momento de consolidação e expansão reunindo grandes marcas, instituições e atletas em um ambiente que vai muito além de um congresso: é uma celebração da cultura esportiva, da inovação e dos negócios que movem esse ecossistema - destacou o CEO.

Sports Summit 2025 acontecerá em São Paulo entre 30 de outubro e 1º de novembro. (Foto: Divulgação)

Ativações e mercado digital

O Sports Summit também apresenta em sua programação disputas de campeonatos ao vivo direto do WTC Events Center, integrando a lista de atividades de ativação durante o evento. No Corporate Lounge acontecerão partidas exclusivas de pôquer promovidas pela H2 Clube, que reunirão atletas, influenciadores, empresários e outros convidados.

No Market Floor, ponto central do evento, será montado um octógono oficial da Mundo Combate que sediará lutas de jiu-jitsu e artes marciais ao longo dos três dias de Sports Summit. No dia 1º de novembro, último dia de evento, será realizado um leilão beneficente com obras exclusivas de artistas plásticos brasileiros e experiências do universo esportivo.

O mercado de e-sports também será ponto importante nos painéis da Sports Summit. O mercado soma uma audiência global de superior a 600 mil espectadores, de acordo com dados do site Statista e, pensando em introduzir o debate no Summit, nomes de peso desse ecossistema participarão de um painel. Nivy Estephan, que além de atuar na Kings League é apresentadora e influencer de games, estarão personalidades como o streamer e empresário Coringa a (co-fundadora da Loud Sports Club), Roberta Coelho (CEO da MIBR) e Marcio Zuba (Diretor de E-Sports do Ministério dos Esportes).

Diego De Paula ainda afirma que essa mistura entre os painéis de debate e as as diferentes ativações foi pensada para proporcionar novas experiências para os visitantes do Summit e ajudar a desenvolver o mercado esportivo e digital dentro do Brasil.

- A curadoria foi pensada para proporcionar experiências imersivas e relevantes, com arenas temáticas, ativações interativas e um leilão beneficente que conecta o propósito social à paixão pelo esporte. Nosso objetivo é mostrar que o Brasil está preparado para liderar essa conversa global, transformando o esporte em uma poderosa plataforma de conexão, investimento e impacto positivo - completou o executivo da Sports Summit.