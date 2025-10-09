Promessa do Corinthians deve estrear em clássico com o Santos

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (15), contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com a ausência de Hugo Souza, suspenso, a partida na Vila Belmiro deve marcar a estreia do goleiro Felipe Longo na equipe profissional.

Revelado pelo Timão, o goleiro foi relacionado para uma partida entre os profissionais pela primeira vez em 2024, em empate sem gols contra o Água Santa, pelo Paulistão. Desde então, transitou entre base e a equipe principal.

No último ano, disputou a Copinha, conquistada pela equipe alvinegra, e o Brasileirão Sub-20. Em 2025, passou a integrar o elenco profissional do Corinthians, primeiro sob o comando de Ramón Díaz e, depois, com Dorival Júnior. Ainda não estreou pelo time principal, tendo atuado no ano apenas pela Seleção Brasileira Sub-20, com a qual conquistou o título do Sul-Americano da categoria no início da temporada.

Ganhou espaço

O jovem de 20 anos disputa posição com Hugo Souza e com os pratas da casa Matheus Donelli e Kauê. Terceiro goleiro durante boa parte da temporada, teve poucas oportunidades mesmo nas ausências do titular.

Matheus Donelli sempre foi o reserva imediato de Hugo Souza, e chegou a ser titular antes da chegada do atleta, em julho de 2024. No início do Brasileirão, atuou nas primeiro cinco rodadas, entretanto, perdeu espaço e não é relacionado desde a 13ª rodada.

Nesse período, Felipe Longo ganhou a confiança de Dorival Júnior. A diretoria do Corinthians impediu sua convocação para o Mundial Sub-20, que está sendo disputado no Chile. O goleiro havia sido chamado por Ramon Menezes, mas foi desconvocado a pedido do clube.