Futebol Nacional

Zé Rafael avalia trabalho da nova comissão técnica do Santos

Vojvoda fez a estreia no Santos no empate sem gols diante do Fluminense, na Vila

Zé Rafael foi anunciado em fevereiro deste ano no Santos e assinou contrato até o fim de 2027. (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraZé Rafael foi anunciado em fevereiro deste ano no Santos e assinou contrato até o fim de 2027. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 05/09/2025
19:10
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Juan Pablo Vojvoda completará dez dias de treinamentos no Santos e aproveita a pausa do Campeonato Brasileiro durante a Data Fifa para ajustar a equipe de olho no próximo compromisso, marcado para o dia 14 de setembro, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pela 23ª rodada da competição.

Nesta semana, Vojvoda passou a contar com quatro reforços: os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Após a primeira semana sob o comando da nova comissão técnica, com atividades voltadas para a partida contra o Fluminense, o meio-campista Zé Rafael destacou a importância do período extra de treinos para assimilar a metodologia de trabalho do treinador argentino.

— Está sendo bom para nós. A primeira semana com a nova comissão foi um pouco apertada, pois já tivemos que focar no jogo. Mas, nesta semana, com a pausa da Data Fifa, conseguimos trabalhar mais. O professor está conhecendo melhor as características dos atletas e também tem aplicado os conceitos que deseja para o nosso jogo. Estamos tendo tempo para nos preparar e espero que possamos continuar trabalhando e evoluindo ao longo da próxima semana — declarou o camisa 6 do Santos.

➡️Victor Hugo revela mensagem de Neymar antes de fechar com o Santos: 'Tinha outras opções'

Zé Rafael foi um dos 19 reforços contratados pelo Santos nesta temporada. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Zé Rafael foi um dos 19 reforços contratados pelo Santos nesta temporada. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Zé Rafael também destacou a integração dos novos companheiros Adonis Frías, Lautaro Díaz e Victor Hugo — além de Alexis Duarte, que está com a Seleção Paraguaia.

Desde que chegaram ao clube e realizaram exames médicos, os três reforços já participam normalmente dos treinos com o elenco santista.

— É bom termos um pouco mais de tempo para conhecer os novos atletas. A gente joga contra muitas vezes, mas, no dia a dia, é importante entender as características do companheiro para saber a melhor forma de jogar com ele, como ele gosta de atuar. Então, esta semana também tem sido importante para isso. Os meninos foram muito bem recebidos e espero que possam nos ajudar nessa retomada — afirmou o meio-campista.

