Victor Hugo revela mensagem de Neymar antes de fechar com o Santos: ‘Tinha outras opções’

O atacante Neymar teve papel decisivo na chegada do meia Victor Hugo ao Santos. Apresentado nesta sexta-feira (5), na Vila Belmiro, o novo camisa 29 do Peixe revelou em coletiva de imprensa que recebeu uma mensagem especial do ídolo santista durante as negociações.

Victor Hugo admitiu que tinha outras opções na carreira, mas destacou que o contato de Neymar foi determinante para sua escolha.

— Eu realmente tinha outras opções, mas, a partir do momento em que o Neymar mandou mensagem, isso fez toda a diferença. Ele foi o jogador que me fez apaixonar pelo futebol quando eu era criança, então isso pesou muito. Além disso, a possibilidade de ajudar um clube gigantesco também contou. Olhei para o Santos e entendi que poderia contribuir. Ele teve participação ativa e torceu para que tudo desse certo, sendo fundamental na minha decisão — afirmou o meia.

Victor Hugo contou que o primeiro contato com Neymar aconteceu no vestiário do Maracanã, no Rio de Janeiro.

— Na verdade, eu já tinha tido um contato rápido com ele no jogo contra o Fluminense. Foi algo simples, um “Deus abençoe, tamo junto”. Mas a primeira vez mesmo foi no vestiário do Maracanã. Brinquei com a minha esposa que aquilo era uma loucura. Agora tenho a oportunidade de vê-lo no dia a dia, aprender com ele e espero que possamos fazer uma boa temporada — disse o jogador revelado pelo Flamengo.

Neymar como 'arma':

Na última quarta-feira (3), Alexandre Mattos afirmou que Neymar é uma “arma” para tornar o Santos mais atrativo na busca por reforços, já que, segundo ele, o clube teria sido “aniquilado” por gestões anteriores.

O Peixe também retomou a tradição de recepcionar jogadores e técnicos recém-chegados com um tour pela Vila Belmiro e pelo Memorial das Conquistas, além de apresentar pontos da cidade para melhor ambientação. Victor Hugo elogiou a iniciativa.

— Achei muito legal essa recepção, mostrando a estrutura e a história do clube, as salas com os troféus, e também para a minha esposa. Foi muito especial para a gente — destacou.

O Santos se apresenta nesta sexta-feira às 14h30 para treino marcado para 15h30, no CT Rei Pelé. Victor Hugo já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá atuar no dia 14 de setembro, quando o Peixe enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte.