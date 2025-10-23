Carrascal exalta postura do Flamengo e projeta volta contra Racing: 'Lutar muito'

Destaque do Flamengo na vitória sobre o Racing nesta quarta-feira (22), Jorge Carrascal enalteceu o empenho da equipe no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Em entrevista logo após o duelo no Maracanã, o autor do gol rubro-negro elogiou a postura do time e projetou dificuldades na partida de volta, no próximo dia 29, na Argentina.

— Temos que fazer o mesmo esforço que fizemos hoje, que toda equipe teve essa energia. Todos meus companheiros tinham essa fome, porque sabemos o que é Flamengo. Os jogadores hoje estavam todos motivados. A partida na Argentina vai ser difícil. Eles vão estar com o apoio dos torcedores, mas, dentro do campo, são os jogadores que definem. A verdade é que nós temos que ir com essa energia lutadora, com essa energia positiva, preparados mentalmente para poder encarar o jogo que não vai ser nada fácil. Nós vamos lutar muito — disse o colombiano.

Carrascal iniciou a partida atuando pela meia esquerda, mas se movimentou bastante e foi deslocado para a direita e para o setor central em outros momentos do jogo. Questionado sobre a versatilidade apresentada, ele destacou a confiança que o técnico Filipe Luís e os companheiros demonstram.

— Acho que é a confiança que o professor tem, é que o que ele viu nos treinamentos. Ele também me orientou muito, sempre me dá explicações, sabe como me colocar em cada posição. É a confiança dele e também a confiança do toda a equipe. Sinto essa confiança que eles tem em mimn e eu confio neles. A verdade é que é um grupo muito forte, muito unido, e estou muito feliz com o grupo que temos — declarou o camisa 16.

Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).

